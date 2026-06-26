Se eleva a cuatro el número de españoles muertos en el terremoto de Venezuela

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Madrid, 26 jun (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores español elevó a cuatro el número de nacionales muertos en el terremoto de Venezuela, de acuerdo con la información facilitada por sus familiares y la embajada en Caracas.

Un total de 99 españoles siguen sin estar localizados y los equipos de rescate están intentando acceder a cuatro que se encuentran bajo los escombros, informaron fuentes del ministerio.

Una de las víctimas mortales es la directora de la Oficina de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, según confirmaron a EFE fuentes del ejecutivo canario.

Exteriores indica que trabaja para localizar a españoles en tránsito -no registrados en el consulado- o con necesidades especiales y también para repatriar a nacionales en el avión militar que se desplazó a Venezuela con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

Esta agencia activó un paquete inicial de emergencia para atender las necesidades más inmediatas de los afectados por el terremoto y movilizó un millón de euros atendiendo al llamamiento de la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Según explica Exteriores, España colabora con el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que permite coordinar la ayuda internacional con las autoridades y las ONG locales para evitar duplicidades y garantizar que la ayuda llega donde más se necesita, y ofreció en ese contexto el despliegue del hospital de campaña Start durante la próxima semana.

Se estudia también un posible envío de equipos adicionales de rescate y se trabaja con distintos proveedores para analizar la disponibilidad de material humanitario que, en caso necesario, podría enviarse desde los centros logísticos de Panamá, Colombia o España. EFE

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