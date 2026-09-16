Se hunde en el Senado de EEUU un proyecto ley sobre las criptomonedas

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El Congreso de Estados Unidos fracasó este martes en su intento de aprobar una ley crucial sobre criptomonedas ante las diferencias irreconciliables entre demócratas y republicanos sobre la forma de regular esta industria de rápido crecimiento.

La Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales no consiguió los 60 votos necesarios para avanzar en un debate en el Senado.

Uno de los mayores obstáculos fueron las salvaguardas para regular los extensos intereses en criptomonedas del presidente Donald Trump.

La falta de un acuerdo representa un duro golpe para los esfuerzos por establecer el primer marco federal integral para los mercados de activos digitales.

También dejó ver una vez más las dificultades del Congreso para ponerse al día con nuevas tecnologías disruptivas, justo cuando los legisladores afrontan un debate igualmente complejo sobre la inteligencia artificial.

La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, la principal demócrata del Comité Bancario del Senado, afirmó que el proyecto de ley suponía «enormes riesgos para las familias», la seguridad nacional y la economía estadounidense.

«Y por si eso no fuera suficiente, mientras estadounidenses de todo el país sufren una crisis de asequibilidad, este proyecto de ley va a potenciar la capacidad del presidente Donald Trump de embolsarse miles y miles de millones de dólares con las criptomonedas», señaló.

Una versión del texto fue aprobada por la Cámara de Representantes el año pasado y el Comité Bancario del Senado dio su luz verde en mayo con apoyo de ambos partidos.

Sin embargo, meses de negociaciones fracasaron en el pleno del Senado, pese a la intensa presión del sector de las criptomonedas y el intento de los republicanos para reescribir el texto a último momento.

La iniciativa quedaría archivada hasta que se reúna el nuevo Congreso después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Trump y su familia ganaron más de 1.000 millones de dólares con negocios de criptomonedas el año pasado, según sus declaraciones financieras, lo que puso los intereses empresariales del mandatario en el centro de las objeciones demócratas.

Los republicanos introdujeron a última hora cambios destinados a reforzar las disposiciones éticas que incluían restricciones para que los funcionarios electos emitan criptomonedas, entre otras disposiciones.

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