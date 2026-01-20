Secretario General de la ONU cancela su participación en Davos por un «fuerte resfriado»

Madrid, 20 ene (EFE).- El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres canceló este martes su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por motivos de salud.

Su portavoz Farhan Haq anunció en conferencia de prensa que el Secretario General «ha cancelado su viaje previsto a Davos, en Suiza, debido a un fuerte resfriado».

Según la agenda oficial del Foro, estaba prevista la participación del Secretario General para el día miércoles 21 de enero. Guterres tenía previsto pronunciar un discurso frente a las demás comitivas conformadas por autoridades y empresarios líderes de más de 130 países participantes.

En su última aparición, el pasado sábado en Londres, Guterres manifestó su compromiso por garantizar el pleno respeto del derecho internacional y la defensa del multilateralismo.

El Foro, que comenzó el pasado lunes en la localidad de Davos, culminará el próximo viernes 23 de enero, en una edición que en su arranque está siendo marcada por la presencia del Presidente Donald Trump y sus amenazas de ocupación de la isla de Groenlandia. EFE

