Seis favoritos que cumplieron en los Juegos Mundiales de Patinaje de Paraguay

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Asunción, 12 oct (EFE).- La colombiana Alef Torres y el español Egoitz Bijueska llegaron a los Juegos Mundiales de Patinaje de Paraguay con el rótulo de favoritos y cumplieron con las expectativas, colgándose el oro después de actuaciones individuales consagratorias en sus disciplinas.

Estos patinadores hacen parte de una selecta lista en la que también se inscriben otros como la italiana Ludovica Rimondi, bicampeona en ASU26, o el colombiano Santiago Velásquez, nuevo dueño del récord en los 200 metros contrarreloj.

A continuación, el repaso a seis actuaciones sobresalientes en la competición:

Alef Torres, la reina del descenso

La bogotana Alef Torres hizo valer su favoritismo y subió a lo más alto del podio en dos pruebas de Inline Downhill, o descenso alpino en patines de la categoría senior.

Torres ganó su primer oro en la competencia de contrarreloj al descender el Cerro Lambaré de Asunción con un tiempo de 1:11.892, 0.487 segundos por delante de la mexicana Esperanza Flores.

Seguidamente, fue la más rápida en la categoría Mass Race o Carrera en Grupo, imponiéndose a la italiana Sabrina Vitarelli y a la chilena Danae Gómez.

Santiago Velásquez marca récord

El colombiano Santiago Velásquez hizo historia e implantó el récord mundial en la prueba de 200 metros dual TT o contrarreloj senior, al detener el cronómetro en 17.133 segundos.

El antioqueño llegó a Asunción como uno de los favoritos, aunque por delante tenía al español Jhoan ‘Chevi’ Guzmán, un histórico del patinaje de velocidad a quien solo le alcanzó para conformarse con la medalla de plata.

Gabriela Rueda manda en los 5.000 metros

La colombiana Gabriela Rueda amplió su palmarés al colgarse el oro en la exigente prueba de fondo 5.000 metros por puntos en pista.

En la final, la colombiana sumó 11 puntos, uno más que la chilena Camila Carreño (plata) y dos más que la estadounidense Corinne Stoddard (bronce).

Ludovica Rimondi, bicampeona en ASU26

La italiana Ludovica Rimondi ha firmado en estos juegos una brillante actuación, con la que se ha colgado dos preseas doradas en sendas pruebas senior de Skate Cross.

En la competencia individual, Rimondi cruzó la meta por delante de la francesa Marie Lecomte y de su compatriota Matilde Arosio en una final de infarto.

Mientras que en la categoría por equipos, la italiana lideró a su selección, que acabó primera por delante del combinado francés.

Egoitz Bijueska deslumbra al mundo

El español Egoitz Bijueska deslumbró al mundo del skate con una soberbia actuación en la final de la prueba Skateboarding Park Masculino, tras conseguir 94.50 puntos después de ejecutar a la perfección sus complicados trucos en el parque del Comité Olímpico Paraguayo.

El bizkaino de 15 años revalidó así su título mundial, esta vez por delante del estadounidense Tom Schaar (93.07) y el brasileño Gui Khury (92.15).

Loreline Pastor vuela en el Street Luge

La francesa Loreline Pastor fue la más rápida en el Street Luge y ganó uno de los oros con los que su país comanda el medallero en ASU26.

La oriunda de la región francesa de Ardéche voló por la cuesta del Cerro Lambaré y detuvo el cronómetro en 01:11.754, para imponerse a las estadounidenses Sam Marsteller y Sabrina Riffenburgh y consolidarse en la cima mundial de la disciplina. EFE

rgc/gbf

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