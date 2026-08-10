Senegal imputa a 71 hombres tras endurecer las penas por homosexualidad

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Senegal imputó a 71 hombres por «actos antinaturales», informó la fiscalía el viernes por la noche, en momentos en que las autoridades del país africano intensifican la represión contra la homosexualidad.

Los hombres fueron presentados ante un tribunal. A otros 28 acusados se les retiraron completamente los cargos, según un comunicado.

Senegal aprobó en marzo una nueva ley que duplica las penas por relaciones homosexuales, que ahora son castigadas con entre cinco y diez años de prisión.

En los últimos meses, más de 100 personas, incluidas algunas celebridades locales, han sido detenidas bajo sospecha de actos homosexuales y, en algunos casos, de transmisión deliberada del VIH.

Los cargos fueron presentados tras una investigación preliminar, señala el comunicado, que añadió que se han desestimado los cargos de «poner en peligro la vida de terceros» y «transmisión intencional del VIH/sida».

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