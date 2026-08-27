Sheinbaum pide «justicia» en el caso del exmilitar acusado de contrabando de combustible

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Ciudad de México, 27 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves que haya “justicia” en el proceso contra el exmando de la Marina Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una millonaria red de contrabando de combustible, horas antes de que una jueza decida si lo enjuicia por delincuencia organizada.

“Ahora, pues, lo que se pide es justicia de acuerdo con lo que establece el Código de Procedimientos Penales”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La declaración ocurre mientras está pendiente la decisión de la jueza Alejandra Ramírez de la Vega sobre si existen elementos para procesar a Farías por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La resolución fue aplazada hasta este jueves después de una audiencia de más de nueve horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el central Estado de México, donde la defensa presentó peritajes, testimonios y actos de investigación para confrontar la acusación de la FGR, que valora en más de 300 millones de dólares la red de Farías.

Sheinbaum sostuvo que el exmando naval enfrenta “una carpeta de investigación muy sólida” y aseguró que las pesquisas se remontan a denuncias presentadas desde la propia Secretaría de Marina (Semar).

“Hay suficientes datos para conocer que esta persona, pues, tenía una red que permitía la distribución de combustible que venía como contrabando principalmente de los Estados Unidos”, afirmó.

Según la gobernante, en la trama investigada no aparecen únicamente antiguos mandos navales.

“No solamente son personas que eran mandos de la Secretaría de Marina, sino empresarios y otras personas que están en la investigación, algunos de ellos ya detenidos, y otros que se ha solicitado incluso la extradición porque se encuentran en este momento en los Estados Unidos”, señaló.

Farías permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano bajo prisión preventiva desde su llegada a México la semana pasada, tras ser expulsado de Argentina, donde había sido detenido en abril por ingresar al país con documentos falsos.

La FGR señala a Farías y a su hermano Manuel Roberto Farías Laguna como integrantes de una estructura vinculada al denominado ‘huachicol fiscal’, un esquema para introducir combustible a México bajo clasificaciones distintas con el objetivo de evadir contribuciones.

Farías, quien llegó a tener el grado de contralmirante, fue dado de baja definitiva del Servicio Activo de la Armada de México el pasado 16 de abril, por lo que perdió el grado y las prerrogativas asociadas a su condición militar. EFE

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