Siria reabre frontera con Jordania tras enmendar sus relaciones

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Siria reabrió este miércoles su principal cruce fronterizo con Jordania, luego de que los dos países reafirmaron sus buenas relaciones tras los mortíferos bombardeos jordanos en territorio sirio contra yihadistas sospechosos de estar implicados en un ataque contra cristianos en el reino.

Siria había denunciado una «violación inaceptable» de su espacio aéreo, lo que marcó las tensiones más graves entre los dos vecinos desde la llegada al poder en Damasco de una coalición islamista que derrocó a Bashar al Asad en diciembre de 2024.

Pero Jordania buscó aplacar las tensiones el martes, al expresar «gran respeto» por el país vecino y lamentar las muertes civiles en el ataque.

El cruce fronterizo de Nasib, conocido en Jordania como Jaber, fue cerrado tras los ataques, pero el funcionario aduanero sirio Mazen Alloush dijo a la agencia noticiosa estatal SANA que el paso estaba normalizado la mañana del miércoles.

Las autoridades sirias y jordanas comunicaron balances diferentes de los ataques aéreos.

Según el ministro jordano de Telecomunicaciones, Mohamed al Momni, los bombardeos mataron a más de 20 combatientes del grupo yihadista Estado Islámico (EI), y destruyeron «un importante depósito de armas».

Las autoridades sirias, por su parte, reportaron cinco muertos, entre ellos tres niños, en una aldea aislada de la provincia de Deraa, fronteriza con Jordania, y otras dos víctimas en dos localidades distintas.

Jordania afirmó haber atacado a grupos yihadistas que estarían vinculados con el ataque sin precedentes perpetrado el viernes contra cristianos en el sur del reino. Nueve personas murieron y 25 resultaron heridas durante unos funerales en una iglesia ortodoxa griega.

Pero el martes por la noche, el ministerio de Asuntos Exteriores sirio publicó un comunicado conjunto en el que indicó que, durante una conversación telefónica, los jefes de la diplomacia de ambos países, el sirio Asaad al Shaibani y el jordano Ayman Safadi, habían subrayado «la importancia de la cooperación» bilateral para «contrarrestar el terrorismo».

También acordaron «crear un comité de seguridad conjunto».

El EI controlaba amplias zonas del territorio sirio antes de ser derrotado en 2019. Pero sigue reivindicando de forma esporádica ataques contra las fuerzas gubernamentales, especialmente en el vasto desierto sirio, así como en el norte y el noreste del país.

Jordania lanzó en el pasado bombardeos en el sur de Siria, con el objetivo declarado de ir contra traficantes de armas o de drogas. Desde la llegada al poder a finales de 2024 de las autoridades islamistas en Damasco, ambos países habían manifestado su voluntad de luchar contra el contrabando en su frontera común.

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