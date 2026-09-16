Socialistas portugueses critican que Gobierno compre las acciones de Amancio Ortega en REN

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Lisboa, 16 sep (EFE).- El Partido Socialista (PS) portugués ha exigido al Gobierno de Luis Montenegro toda la documentación sobre la compra por el Estado del 13,7 % de Redes Energéticas Nacionais (REN) a Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, por 389,8 millones de euros, al considerar que el precio incluyó una prima injustificada superior a 50 millones.

La transacción supuso la salida completa de la compañía portuguesa del fundador y principal accionista de Inditex, propietaria de Zara y otras marcas, y el regreso del Estado al capital del operador de las redes de transporte de electricidad y gas doce años después de la privatización de su última participación.

Parpública, la sociedad que administra las participaciones empresariales del Estado portugués, adquirió a Pontegadea 91.723.676 acciones de REN por 4,25 euros cada una, según la documentación remitida al Tribunal de Cuentas.

El precio total ascendió a unos 389,8 millones de euros e incorporó una prima cercana al 15 % respecto de la cotización media ponderada por volumen de las acciones durante los seis meses anteriores.

La diferencia entre el precio pactado y ese valor bursátil de referencia se aproxima a los 51 millones de euros, aunque no constituye un pago separado o un derecho especial reconocido a Pontegadea.

El diputado socialista Marcos Perestrello ha anunciado que su grupo parlamentario solicitará al Ejecutivo todos los documentos que justificaron la adquisición y la relación de las personas que intervinieron en el proceso.

El PS quiere aclarar, entre otras cuestiones, si fue el Gobierno quien se dirigió a Pontegadea para recuperar la participación o si fue la sociedad de Ortega la que tomó la iniciativa de venderla.

Perestrello criticó que Portugal haya pagado ahora 389,8 millones por el 13,7 % de REN después de que el Estado vendiera en 2014 su último 11 % por unos 157 millones.

“Para ayudar a las personas a combatir esta situación difícil, el Gobierno no tiene dinero pero ya ha encontrado los recursos para gastar casi 400 millones de euros en adquirir una participación que había vendido casi por la mitad y dar una prima superior a 50 millones al accionista», afirmó el parlamentario.

El PS también presentará un proyecto de ley para reforzar los controles sobre la compra de activos por el Estado y otras entidades públicas.

La formación quiere que esas operaciones necesiten un estudio de viabilidad económica y financiera, una fundamentación técnica y política y, al menos, dos valoraciones independientes.

Pontegadea entró en REN en 2021 con la adquisición de un 12 % y posteriormente elevó su participación al 13,7 %. El precio de aquella primera compra no se divulgó, por lo que no es posible determinar con datos oficiales la plusvalía total obtenida ahora por la sociedad de Ortega. EFE

mf/jgb