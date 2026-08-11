Socorristas buscan sobrevivientes del potente terremoto en Colombia que deja 111 muertos

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Socorristas y voluntarios en Colombia remueven escombros con las manos en una carrera contra el tiempo para hallar sobrevivientes del terremoto más fuerte de la última década que dejó hasta ahora 111 muertos, 87 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

A primera hora de la mañana, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas en las calles mientras edificios se derrumbaban o sufrían graves daños, constataron periodistas de la AFP.

El sismo de magnitud 7,4 ocurrió a las 07H34 locales (12H34 GMT), según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos.

En Cali, la tercera ciudad de Colombia y una de las más afectadas, rescatistas removían con sus propias manos los escombros en busca de señales de vida.

«Llegar hasta acá fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y las motos en contravía buscando sus seres queridos», dijo a la AFP el socorrista Nelson Moreno, que llegó para intentar rescatar a una amiga bajo dos torres de cinco pisos colapsadas. El padre de su amiga y el bebé de la mujer están heridos pero salieron con vida.

«Ahora necesitamos linternas y gafas» por el polvo, para seguir con las labores en la noche, añadió, rodeado de cientos de voluntarios con perros en el lugar.

Los rescatistas arman cadenas humanas para sacar los restos del edificio, con picos y herramientas básicas. Cada tanto gritan «silencio» para recibir las señales de vida de los atrapados.

El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió hace apenas tres días, declaró el estado de emergencia y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada.

Hasta ahora se han presentado 47 réplicas, según la autoridad geológica.

– «Salía desnuda» –

Según el último balance del presidente además de las víctimas hay 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados y 52 instituciones educativas afectadas.

Seis aeropuertos sufrieron problemas en su infraestructura y quedaron sin operación para vuelos comerciales, precisó.

El epicentro se registró cerca de San José del Palmar, en Chocó (oeste), una región pobre que por el momento informó de 13 muertos, mientras avanzan las labores de rescate.

«Yo veía que la gente salía desnuda, la gente se tiraba de sus casas (…) desesperada», dijo Wilmer Cuesta, un estudiante de derecho que vio el desastre y decidió ayudar en el rescate.

De la Espriella visitó Chocó y anunció que viajará en las próximas horas a Cali.

Estados Unidos, aliado del nuevo gobierno, ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.

La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE dispuso su servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate.

Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador también han ofrecido ayuda.

– «Situación histórica» –

El sismo revive la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera.

La ciudad de Pereira «atraviesa una situación histórica, difícil (…) algunos centros hospitalarios han colapsado debido a la demanda», dijo a medios con la voz entrecortada el alcalde Mauricio Salazar donde hay decenas de muertos.

En Cali hay al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas dentro, incluido el principal hospital público, según las autoridades locales.

«Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (…) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas», dijo Andrés Felipe Mejía, un rescatista voluntario en la ciudad.

En Bogotá, los edificios fueron evacuados y cientos de personas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

Pese a la alarma, el alcalde Carlos Galán aseguró que en la capital solo se han reportado grietas superficiales en algunas casas y edificios.

El fútbol también se vio afectado. Los partidos programados para esta semana fueron aplazados tras el terremoto, así como dos partidos en Colombia por las copas Libertadores y Sudamericana.

Shakira, la célebre cantante barranquillera, escribió un sentido mensaje en X: «Mi corazón está (…) con las familias que están pasando momentos de angustia».

El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en algunas regiones de Venezuela, la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá.

El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela.

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