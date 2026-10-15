Somalia anuncia elecciones presidenciales para el 15 de mayo de 2027

Compartir

3 minutos

Nairobi, 15 oct (EFE).- La comisión electoral de Somalia anunció este jueves elecciones presidenciales para el 15 de mayo de 2027, en medio de la crisis política en la que se encuentra inmerso el país por la extensión del mandato del presidente.

Según el comunicado divulgado por la Comisión Nacional Independiente Electoral y de Límites (NIEBC, en inglés) somalí, el país celebrará comicios legislativos un mes antes, el próximo 15 de abril.

El calendario electoral empezará con la apertura entre los próximos 1 y 22 de noviembre de un periodo para que se registren tanto partidos políticos como votantes.

El 15 de mayo de 2027 es la fecha en que acaba el mandato del actual presidente, Hassan Sheikh Mohamud, después de que el dirigente anunciara el pasado 15 de mayo una extensión del mismo, amparándose en las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento en marzo de 2026.

Esas reformas pusieron fin formalmente a casi catorce años de gobierno bajo una carta magna temporal y ampliaron a cinco años el mandato presidencial, hasta entonces limitado a cuatro en la Constitución provisional de Somalia de 2012.

Mohamud, en el poder desde 2022, anunció esa decisión después de que colapsaran negociaciones de alto nivel entre el Gobierno federal y los líderes de la oposición, con la mediación de representantes de Estados Unidos y el Reino Unido.

La medida no fue aceptada por todos los actores políticos de Somalia -un país dividido en diferentes administraciones regionales con una alta autonomía-, ya que es vista por sus críticos, incluyendo a los líderes de la oposición, como una usurpación ilegal del poder.

Estos desacuerdos llevaron al estallido en junio de tiroteos entre fuerzas gubernamentales y de la oposición en la capital, Mogadiscio, que causaron nueve muertos, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), aunque el Gobierno sólo confirmó uno.

También ha sido escenario de combates Baidoa, capital del estado del Sudoeste, que permanece bajo control del Gobierno federal desde el 30 de marzo, cuando el Ejército tomó la ciudad después de que el ahora ya expresidente de esa región, Abdiaziz Laftagareen, rompiera relaciones con Mogadiscio al oponerse a la nueva Constitución.

Desde entonces, Laftagareen -al que el Ejecutivo somalí acusa de colaborar con el grupo yihadista Al Shabab- ha intentando repetidamente recuperar la ciudad, en enfrentamientos sucedidos en agosto y septiembre y que han causado al menos ocho muertos y decenas de heridos, según datos de organizaciones humanitarias.

La crisis política se desarrolla mientras Somalia combate a Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

El país vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al territorio sin un gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

lbg/pa/ah

Los preferidos del público Los más discutidos