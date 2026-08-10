Sube a 24 la cifra de muertos y decenas de heridos por el terremoto en Colombia

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Bogotá, 10 ago (EFE).- Al menos cuatro personas murieron en el departamento colombiano del Chocó, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esta mañana el país, lo que eleva a 24 la cifra de fallecidos por el sismo en todo el territorio nacional.

Según la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, además de los cuatro muertos en ese departamento hay al menos 69 personas heridas, una cifra que se espera que siga aumentando por los graves daños que dejó el terremoto, que incluso provocó el desplome de edificios en el centro y el oeste del país.

Además de los muertos en el Chocó, hay al menos 18 en Pereira, capital del departamento de Risaralda y dos en Manizales, capital de Caldas, urbes que junto con Cali fueron de las más afectadas por el terremoto.EFE

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