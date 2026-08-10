Suiza expresa su solidaridad con Colombia y ofrece asistencia

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Ginebra, 10 ago (EFE).- El presidente de Suiza, Guy Parmelin, expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto que ha sacudido el país este lunes, y ofreció asistencia si el pueblo colombiano la necesitara.

«Nuestros pensamientos están con el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sacudido hoy el país», señaló el presidente helvético en su cuenta oficial en X.

«Seguimos de cerca la situación y estamos preparados para prestar apoyo si fuera necesario», agregó Parmelin.

En junio, Suiza asistió a Venezuela tras los terremotos que sacudieron ese país con el envío de un equipo de rescate compuesto por 80 especialistas y 8 perros de búsqueda. EFE

abc/eav