Superintendencia destaca «solidez» del sector financiero de Ecuador entre enero-junio 2026

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Quito, 26 ago (EFE).- El Superintendente de Bancos de Ecuador, Roberto Romero, destacó este miércoles la solidez del sistema financiero del país andino en el primer semestre de 2026.

«El sector financiero ha demostrado en estos primeros seis meses de análisis que se encuentra sólido, tiene liquidez, está solvente. Ha tenido indicadores muy positivos, incluso históricamente hablando tenemos una tendencia de mejora», dijo Romero.

La Superintendencia de Bancos (SB) supervisa 440 entidades del sistema financiero público-privado y de seguridad social.

Además, apuntó que en la banca privada hay 23 bancos, cuatro de ellos grandes, nueve medianos y 10 grandes, con más de 12,4 millones de clientes a junio pasado, mientras que la pública tiene unos dos millones de clientes.

Romero señaló que se ha registrado un mayor crecimiento de «ahorros, depósitos y confianza de la ciudadanía hacia las instituciones financieras bancarias públicas y privadas. Se ha incrementado el crédito, la inclusión financiera, y la solvencia, que se encuentra por encima del mínimo regulatorio».

El mayor crecimiento de la colocación de crédito de la banca privada se registró en el sector vivienda, seguido por el productivo, el de consumo y el microcrédito.

«El sector financiero es el reflejo de lo que ocurre en la economía real», sostuvo el titular de la Superintendencia de Bancos al anotar que, en el primer semestre de este año, el sistema financiero privado reportó una utilidad neta de 631 millones de dólares y que pagó impuestos tributarios por 1.749 millones de dólares. EFE

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