Supermercados belgas y neerlandeses sufren un «incidente de ciberseguridad»

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Bruselas, 12 oct (EFE).- Los supermercados belgas y neerlandeses Delhaize y Albert Heijn sufrieron este lunes fallos en sus páginas web y aplicaciones móviles y se vieron obligados a cancelar entregas a domicilio a raíz de lo que la empresa matriz de ambos, Ahold Delhaize, calificó como un «incidente de ciberseguridad».

Ahold Delhaize señaló en un comunicado que sus equipos están tomando «medidas para evaluar y mitigar» un «problema de seguridad en su red», lo cual incluye «desconectar algunos sistemas para protegerlos», si bien todas sus tiendas permanecen abiertas.

«Proteger nuestra infraestructura en beneficio de nuestros clientes, empleados y socios es una prioridad absoluta. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que este problema pueda haber causado a nuestros clientes y socios», añadieron.

La página web de Delhaize muestra un mensaje que explica que sus servicios de entrega a domicilio y de recogida de pedidos en tienda «están disponibles de forma limitada, en función de las franjas horarias», así como que su servicio de atención al cliente no está funcionando.

Un portavoz de Delhaize explicó a la agencia de noticias Belga que la mayor parte del impacto había recaído en sistemas informáticos internos y no en herramientas accesibles al cliente.

Por contra, la prensa local neerlandesa informa de que los compradores de Albert Heijn no han podido beneficiarse de descuentos anunciados y que se han registrado problemas en las cajas de autocobro, ya que los empleados no pueden abrir la puerta de salida.

La consejera delegada de la cadena, Margaret Versteden-Van Duijn, señaló en declaraciones a la cadena NOS que «hay un riesgo de estanterías vacías» en la jornada del martes por los bloqueos en centros de distribución, particularmente para los productos frescos.

Expertos en comercio minorista citados por diarios neerlandeses advierten de que las pérdidas para Albert Heijn serán de varios millones de euros no sólo por la pérdida de ingresos, sino de cara a la probable contratación de más expertos en ciberseguridad e incremento de las medidas de seguridad.

El incidente coincide con otro ciberataque lanzado la pasada noche contra varios supermercados de Francia que provocó que se malograra la mercancía fresca y congelada de los mismos, generando pérdidas valoradas en millones de euros en los supermercados Coopérative U, Intermarché, Netto y Leclerc.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, condenó el ciberataque lanzado en Francia y dijo que «la seguridad alimentaria requiere más atención a todos los niveles» porque «la instrumentalización de la alimentación se ha convertido en una realidad». EFE

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