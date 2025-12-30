Suspendido el tráfico ferroviario de Londres a París, Bruselas y Amsterdam en el Eurotúnel

1 minuto

París, 30 dic (EFE).- La compañía Eurostar tuvo que suspender este martes su tráfico de trenes desde Londres a París, Bruselas y Amsterdam por un incidente eléctrico en el Eurotúnel, donde quedó bloqueado un convoy de la compañía Getlink que gestiona esa infraestructura submarina.

Una portavoz de Eurostar indicó a EFE que la circulación de trenes ha tenido que detenerse «hasta nueva orden» e insistió en que en el origen hay un problema del propio Eurotúnel, no de su compañía.

De hecho, la portavoz explicó que uno de los convoyes de Getlink, que transportan camiones, coches y autobuses en el túnel submarino bajo el Canal de la Mancha, había quedado bloqueado en su interior.

Eurostar, que opera trenes de alta velocidad entre Londres, París, Bruselas y Amsterdam y que es por tanto usuario del Eurotúnel, había tenido que anular durante la mañana varios de sus servicios y otros habían sufrido retrasos. EFE

