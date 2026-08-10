Suspendidos partidos de Libertadores y Sudamericana en Colombia tras terremoto

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Los dos partidos de ida de octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana programados para esta semana en Colombia fueron suspendidos por el duro terremoto que sacudió a este país el lunes, anunció la Conmebol.

El sismo, de magnitud 7,4, tuvo epicentro en el oeste del país y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, hogares de los principales clubes colombianos. Más de cien personas han muerto.

La decisión de suspensión afecta el duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Libertadores, previsto para el martes en Ibagué, ciudad ubicada en el centro de Colombia.

También impacta la disputa del choque entre Independiente Santa Fe y River Plate por la Sudamericana, el miércoles en Bogotá, una contienda clave para el equipo argentino, sumido en la peor crisis de resultados de su historia.

«En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos», indicó luego la Conmebol en un comunicado.

«Más información sobre la reprogramación será remitida próximamente», agregó la entidad rectora del balompié sudamericano.

Las dos llaves celebrarán su partidos de vuelta, en principio, la próxima semana en Quito y Buenos Aires, respectivamente.

La medida de la Conmebol, organizadora de ambas competiciones continentales, se suma al aplazamiento de los cotejos de la primera y segunda división colombianas que estaban agendados para esta semana.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) había postergado en un primer momento, para esta misma semana, la mayoría de los nueve partidos que se disputarían este lunes y martes.

Pero el órgano los aplazó después, para una fecha por definir, «tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto».

Los encuentros suspendidos -tres de la élite, seis de segunda- eran los que faltaban para completar la cuarta jornada de los torneos de primera y segunda división.

La quinta fecha de ambas competiciones, programada para el fin de semana, sigue en pie pero su realización dependerá de la evaluación diaria, dijo a la AFP una fuente de la Dimayor.

«En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan», dijo el organismo colombiano en un comunicado.

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