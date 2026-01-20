Temas del día de EFE Internacional del 20 de enero de 2026 (19.00 horas)

9 minutos

FORO DAVOS

Davos (Suiza) – La tensión entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia se trasladó este martes al Foro de Davos, donde Bruselas anunció una respuesta «firme, unida y proporcional» a las presiones anexionistas de presidente Donald Trump sobre la gran isla ártica y Washington le pidió que «respire hondo» y «descarte represalias».

(Texto) (Foto9 (Vídeo)

– El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este martes a sus socios de la Unión Europea a no dudar en aplicar el mecanismo anticoerción cuando «no somos respetados y no se respetan las reglas del juego» y abogó por mantener la «calma» y «no aceptar pasivamente la ley del más fuerte».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El viceprimer ministro y principal negociador comercial de China, He Lifeng, advirtió este martes en el Foro Económico Mundial de Davos de que los aranceles y las guerras comerciales han provocado «fuertes impactos» en la economía mundial y reiteró que ese tipo de medidas «no tienen ganadores».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que el «viejo orden mundial» no va a ser recompuesto e invitó a otros países a unirse frente a «las grandes potencias» que han desmontado un mundo basado en normas.

(Texto) (Foto)

– El presidente de Panamá, José Raul Mulino, aseguró que no teme un aumento de la tensión en torno al Canal de Panamá, tras la escalada de amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, por su deseo de anexionar el territorio danes de Groenlandia.

(Texto9 (Foto) (Vídeo)

– Al final de la jornada se envían las claves del dia, el «cuaderno de Davos»

(Texto)

GROENLANDIA EEUU

Copenhague – El Ejecutivo de Groenlandia no ve probable que Estados Unidos vaya a invadir la isla ártica, pero no descarta ningún escenario, mientras que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, planteó que la solución podría ser una presencia permanente de la OTAN en la isla al estilo de la que existe en los países bálticos y dijo que es eso lo que su Gobierno pidió la víspera a la alianza.

(Texto)

– La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, aseguró que las “amenazas diarias” de Donald Trump no llevarán a Dinamarca a entregar Groenlandia a Estados Unidos.

(Texto)

– El ministro ruso de Asuntos Exteriores ha negado desde Moscú que Groenlandia sea «parte original» de Dinamarca.

(Texto)

– La ambición anexionista de Donald Trump sobre Groenlandia se ha encontrado con el compromiso del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de mediar para encontrar una solución al respecto y con una respuesta más firme por parte de la Unión Europea, que advierte que su reacción será «proporcional».

(Texto)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que «ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN», en un mensaje en redes sociales dirigido a países miembros de la Alianza Atlántica, a varios de los cuales ha amenazado con imponer aranceles por enviar tropas a Groenlandia y no apoyar sus planes de anexionar la isla.

(Texto)

(Se ha enviado un resumen sobre todo lo dicho sobre Groenlandia en los diferentes foros, sobre todo en el Foro de Davos).

EEUU VENEZUELA

Caracas – La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió este martes al Ministerio Público (MP, Fiscalía) información sobre al menos 200 presos políticos en el país que, de acuerdo a su registro, desconocen en qué centro de reclusión se encuentran.

(Texto) (Foto) (Video)

– La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció en Washington que el chavismo «ha manipulado la situación» en Venezuela y «no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos».

(Se ha enviado información de que Venezuela aparece como estadounidense en una imagen trucada y difundida por Trump)

(Texto)

UE MERCOSUR

Estrasburgo (Francia) – Cientos de agricultores de la Unión Europea, principalmente de Francia, Bélgica, Italia, Polonia y España, entre otros países, se concentraron este martes cerca de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para presionar a los eurodiputados la víspera de su voto para llevar el acuerdo comercial con Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado una previa de que la Eurocámara decide el miércoles si frena el acuerdo con Mercosur)

EEUU TRUMP

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple este martes un año desde su regreso a la Casa Blanca, un periodo de doce meses marcado por una profunda alteración del orden internacional y por la aplicación de una política migratoria de línea dura, que ha suscitado una oleada de protestas sociales.

(Texto) (Foto)

– Se ha enviado un tema sobre las posiciones y políticas de Trump en relación al cambio climático.

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haberse olvidado de Ucrania en este arranque de 2026, en el que ha estado centrado en Venezuela, Irán y, más recientemente, Groenlandia.

(Texto)

(Se ha enviado información sobre los nuevos ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, con daños muy importantes en los sistemas de calefacción en una época de muy bajas temperaturas, algo que la ONU ha considerado que viola las normas de guerra).

IRAN PROTESTAS

Teherán – Irán sigue desconectado del internet global pese al ocaso de las protestas antigubernamentales desde hace nueve días, mientras en el país se vive una tensa calma y se multiplican las promesas de las autoridades de castigar a los manifestantes.

(Texto)

– El Gobierno iraquí anunció su intención de establecer una «plataforma de diálogo» en Bagdad para reducir las tensiones entre Irán y Estados Unidos, dos de sus principales aliados, en un momento en el que las amenazas de Washington por la represión por las protestas van en incremento.

(Texto)

– Poco ha cambiado entre Irán y Estados Unidos cuando se cumplen este martes 45 años de la liberación de los 52 rehenes retenidos de la embajada estadounidense en Teherán, una crisis que inició una enemistad que ha alcanzado nuevos niveles en los últimos meses.

(Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Excavadoras israelíes comenzaron a demoler este martes el complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ubicado en el ocupado Jerusalén Este, después de que Israel vetase hace un año su actividad en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se han enviado reacciones de Jordania, del jefe de la propia UNRWA, Philippe Lazzarini, de la Liga Árabe, del Gobierno palestino, de Hamás y del vicealcalde de Jerusalén).

– El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, afirmó este martes que «no hay alternativas» a la Junta de Paz que supervisará el alto el fuego en la Franja de Gaza, un órgano que será liderado por el presidente estadounidense, Donald Trump, e integrado por otros jefes de Estado.

(Texto)

– Torturas, abusos sexuales y privación del sueño, alimento o atención médica son algunas de las prácticas a las que los palestinos siguen sometidos en las cárceles israelíes, según una actualización del informe ‘Bienvenidos al infierno’ de la ONG israelí B’Tselem.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– 30 años después de que Yaser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), exguerrillero y después diplomático, fuera elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el pueblo palestino parece más lejos que nunca de tener su propio Estado.

(Texto)

FRANCIA LE PEN

París – La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen testifica en el juicio en apelación contra ella por la financiación irregular de su partido con fondos del Parlamento Europeo por la que fue condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación, lo que pone en jaque sus opciones de presentarse por cuarta vez a las presidenciales de 2027.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PARIS MODA

París – La semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027 arranca este martes con las propuestas de Louis Vuitton.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE BERLINALE

Berlín – Cintas protagonizadas por estrellas como Amy Adams (‘At the Sea’) o Juliette Binoche (‘Queen At Sea’), una cinta de delicada animación japonesa (‘A New Dawn’) o un biopic sobre el músico Bill Evans, formarán parte de la competición oficial de la Berlinale.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

(Se ha enviado información de que tres películas latinas optarán al Oso de Oro en la próxima edición de la Berlinale, así como un listado de películas a competición)

int/lab/rf

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245