Temas del día de EFE Internacional del miércoles 31 de diciembre de 2025 (19:00 horas)

INDONESIA NAUFRAGIO

Labuan Bajo (Indonesia) – Las autoridades de Indonesia indicaron este miércoles que «esperan» extender la búsqueda de los tres españoles desaparecidos en aguas del este del país más allá del séptimo día, que se cumple mañana y es el mínimo estipulado por ley.

EEUU VENEZUELA

Redacción América – Un bombardeo en tierra anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha vuelto a disparar la tensión en torno al despliegue militar que mantiene su país en aguas del Caribe, pero también ha abierto distintas incógnitas en torno a un incidente sobre el que Venezuela guarda silencio, mientras su vecino, el presidente colombiano, Gustavo Petro, asegura que tuvo lugar en suelo venezolano.

– Se envió una cronología con los principales acontecimientos en los últimos cinco meses de tensión entre Estados Unidos y Venezuela

– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

ISRAEL PALESTINA

Ciudad de Gaza – A las puertas del 2026 el desánimo impera entre la mayoría de los palestinos de la Franja de Gaza mientras sus vidas siguen sumidas «en una profunda devastación y dolor» tras más de dos años sufriendo la brutal ofensiva de Israel a la que el alto el fuego todavía no ha logrado detener totalmente.

– Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este miércoles de que su salida de Gaza junto a otras 36 ONG dejará a cientos de miles de personas sin atención sanitaria y sin servicios esenciales.

UCRANIA GUERRA

Leópolis – La intensidad de los combates no ha disminuido a pesar de los continuos esfuerzos diplomáticos para frenar la guerra en Ucrania, y Kiev cuenta con ampliar las tecnologías de drones y los ataques de largo alcance contra el territorio ruso, para mantener su defensa y aumentar el coste de la guerra de Moscú en 2026.

– Al menos seis heridos en Odesa en un ataque ruso, mientras Kiev reinvindica otro sobre una refinería al suroeste de Rusia.

YEMEN CONFLICTO

Saná – Las tropas de Emiratos Árabes Unidos (EAU) comenzaron a abandonar este miércoles un aeropuerto del este del Yemen después de que anunciaran ayer que retirarán sus unidades tras el ultimátum de Arabia Saudí por su supuesto apoyo a los secesionistas del sur, informó la televisión oficial yemení.

PAPA AÑO NUEVO

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha concluido este miércoles el año en el que fue elegido advirtiendo, de cara al nuevo que empieza, de los planes para «conquistar» el mundo a base de «estrategias armadas y revestidas de discursos hipócritas».

BANGLADÉS OPOSICIÓN

Nueva Delhi – Una marea humana de cientos de miles de personas ha tomado este miércoles las calles de Daca para asistir al funeral de Estado de la ex primera ministra Khaleda Zia, un último adiós que marca el cierre definitivo de una era política en Bangladés.

FINLANDA TELECOMUNICACIONES

Helsinki – La Policía finlandesa confirmó este miércoles que el buque incautado por las autoridades como sospechoso de la rotura de un cable submarino de telecomunicaciones en el mar Báltico es el Fitburg, un carguero con bandera de San Vicente y las Granadinas que cubría la ruta entre la ciudad rusa de San Petersburgo y el puerto israelí de Haifa.

SUDÁN REBELIÓN

Jartum – Al menos 40 personas murieron y otras 25 resultaron heridas en un ataque con drones atribuido al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) lanzado anoche en Dilling, la segunda ciudad más grande del estado de Kordofán del Sur, en el sur de Sudán, informaron este miércoles fuentes locales a EFE.

EEUU MAMDANI

Nueva York – El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, jura ante la fiscal general Letitia James durante una ceremonia privada que tendrá lugar en la estación Old City Hall justo antes de la medianoche para marcar el inicio oficial de su mandato.

SIRIA TRANSICIÓN

Damasco – Los sirios se despiden de la antigua moneda entre el alivio por sacar de sus bolsillos grandes fajos de billetes con las caras y símbolos del régimen depuesto de Bachar al Asad, pero con cierto miedo a los riesgos para su economía de la nueva divisa que entra este jueves en vigor. Por Yahya Nemah

WALL STREET FIN DE AÑO

Nueva York – Wall Street zanja con ganancias notables un año 2025 marcado por la política arancelaria de Estados Unidos, las bajadas de los tipos de interés de la Reserva Federal y el ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA), que ha propulsado al sector tecnológico.

– El euro cerró este miércoles un año 2025 revalorizado frente al dólar, con estimaciones que ven a la moneda única con una subida anual del 14 %, algo que debe mucho al debilitamiento del billete verde.

FIN DE AÑO CELEBRACIONES

Redacción Internacional – Los primeros países en dar la bienvenida a 2026 comienzan las celebraciones del nuevo año.

AGENDA INFORMATIVA

América

Ciudad de México – MÉXICO ECONOMÍA – El peso mexicano cierra el año como una de las divisas emergentes más líquidas, convirtiéndo a la divisa en un gran atractivo para inversionistas globales, en medio de presiones comerciales con Estados Unidos, un dólar más débil y un contexto económico local de desaceleración. (Texto) (Foto)

Ciudad de México – MÉXICO BOLSA – Ciudad de México – La Bolsa mexicana de valores cerrará este 2025 con una ganancia de poco más de 30 %. (Texto)

Nueva York – EEUU MAMDANI (Previa) – El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, jura ante la fiscal general Letitia James durante una ceremonia privada que tendrá lugar en la estación Old City Hall justo antes de la medianoche para marcar el inicio oficial de su mandato. (Texto)

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga los resultados del mercado laboral colombiano correspondientes a noviembre. (Texto)

La Paz – BOLIVIA POLÍTICA – Bolivia vivió un 2025 marcado por una crisis económica iniciada años atrás, pero que terminó de agudizarse por la persistente falta de dólares y combustibles que dispararon la inflación, y que, además, fue determinante para el viraje político hacia el centro tras casi dos décadas de la izquierda en el poder. (Texto)

