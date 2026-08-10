Terremoto en Colombia rememora la tragedia del gran sismo de 1999 en la ciudad de Armenia

Compartir

2 minutos

Bogotá, 10 ago (EFE).- El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia, y que deja al menos 111 muertos según el balance más reciente, recordó al de la ciudad de Armenia, capital del departamento colombiano del Quindío, que el 25 de enero de 1999 causó 1.185 muertos en la zona cafetera del centro del país.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró «desastre nacional» por el terremoto, que un balance preliminar de 111 muertos y 87 heridos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas, los tres últimos los mismos afectados por el sismo de hace 27 años.

El terremoto de Armenia provocó la muerte de 971 personas solo en esa ciudad, así como 5.377 heridos y más de 21.000 viviendas dañadas o destruidas, según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La mala construcción de las viviendas fue una de las principales causas de la destrucción por ese terremoto que también afectó a otros municipios de la zona, como Pereira, Córdoba, Montenegro, Filandia y Alcalá, lo que elevó el total de fallecidos a 1.185, a más de 8.536 la de heridos, 35.972 viviendas destruidas o inhabitables y 6.408 fincas cafeteras afectadas.

Aquel sismo tuvo una magnitud de 6,1 a una profundidad de 21 kilómetros, con epicentro en la localidad de Córdoba (Quindío), mientras que el de este lunes, de 7,4, ocurrió a una profundidad de 103 km en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, según un nuevo boletín actualizado del SGC, que cifró inicialmente la profundidad en unos 82 km.

«Se trata del evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI. Hasta el momento de publicación de este comunicado de prensa han ocurrido 21 réplicas y es probable que continúen ocurriendo», indicó el Servicio Geológico sobre el terremoto de hoy.

El terremoto de Armenia tuvo un total de 138 réplicas a lo largo de un mes, la más fuerte de las cuales fue el mismo 25 de enero, de magnitud de 5,5. EFE

nav/joc/mra

(foto)