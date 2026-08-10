Thiago Almada firma contrato hasta finales de 2030 con River Plate

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Buenos Aires, 10 ago (EFE).- El centrocampista argentino Thiago Almada firmó este lunes contrato hasta finales de 2030 con River Plate, tras ser traspasado a este club por el Atlético de Madrid.

«Junto con el presidente, Stefano Di Carlo, el mediocampista firmó su contrato con la Institución hasta el 31 de diciembre de 2030», informó el club argentino en un breve comunicado.

El jugador, de 25 años, se sumará a los entrenamientos del plantel profesional bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

Almada había desembarcado hace un año en Atlético de Madrid procedente del Botafogo brasileño, club que poseía los derechos del jugador pese a jugar cedido esa última temporada en Olympique de Lyon.

En su único curso en el Atlético de Madrid, Almada jugó 40 partidos, casi siempre partiendo desde el banquillo, en los que marcó cuatro goles y repartió dos asistencias.

Almada, campeón con Argentina del Mundial de Catar 2022, es parte de la hornada albiceleste que fue subcampeona en el de 2026. EFE

nk/hbr