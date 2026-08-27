Titular de Parlamento acusa a ONG de cobrar y alterar listas de excarcelados en Venezuela

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Caracas, 27 ago (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, dijo este jueves que hay varias ONG que cobran a los presos políticos para buscar sus liberaciones y atribuyó a esta razón la discrepancia en las cifras de excarcelaciones que manejan estas organizaciones con respecto a las del Gobierno.

«¿La razón de esas diferencias? (…) es que en esas listas están solamente los que pagan, los que no pagan no están en esas listas, es la verdad», afirmó Rodríguez durante una sesión del Parlamento en la que se discutió una nueva reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego del acuerdo suscrito con un sector de la oposición que dialoga con la Administración interina de Delcy Rodríguez para la transición en Venezuela.

En ese sentido, pidió actuar ante lo que consideró «una forma de mercantilización de la justicia» en la que, aseguró, se usa al «preso como un producto».

El también hermano de la presidenta encargada reconoció además que entre los liberados hay «personas que no habían cometido delito, que estaban incursas en parte de esa tara que tiene la justicia venezolana».

Según dijo el lunes la mandataria encargada, 1.046 venezolanos han sido liberados desde enero de 2026, cuando el Gobierno chavista comenzó a hablar de «un nuevo momento político» tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante un ataque militar en Caracas.

No obstante, hasta la fecha las autoridades no han publicado listados con nombres y apellidos de las excarcelaciones que se han dado a lo largo del año por etapas.

El Gobierno de Rodríguez también aprobó una ley de amnistía para los presos políticos de los últimos 27 años, período en el cual ha gobernado el chavismo, aunque solo para 13 hechos concretos en 13 años distintos, lo que fue considerado por las ONG como excluyente.

Hasta junio pasado, la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos, llevaba un registro de más 800 liberados desde enero.

Foro Penal, que además ha negado en diversas oportunidades que cobre por liberaciones, registra actualmente 326 presos políticos. EFE

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