Tokáyev afirma que Kazajistán ha entrado en una etapa de transformaciones a gran escala

2 minutos

Astaná, 5 ene (EFE). – El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, aseguró que el mayor país de Asia Central ha entrado en una etapa de transformaciones a gran escala, acompañadas de reformas económicas.

La construcción de varias centrales nucleares corregirá, según una entrevista de Tokáyev publicada este lunes, el sinsentido de ser líder en producción de uranio y no levantar ninguna planta atómica.

«Por otro lado, eso reforzará el prestigio de Kazajistán», dijo el mandatario al periódico Turkistan.

Agregó que el desarrollo de las tecnologías y la digitalización, entre otros factores, han aumentado la demanda de minerales críticos, que seguirá al alza en el próximo lustro.

«Es muy probable que nos convirtamos en uno de los líderes mundiales en reservas de minerales de tierras raras», opinó.

En este sentido, precisó que para fortalecer su posición en ese ámbito, el país ya ha comenzado a cooperar en esa materia con Estados Unidos, China, Rusia, Japón y varios países de la Unión Europea.

Tokáyev, en el cargo desde 2019, recordó que su país no tiene acceso al mar, se encuentra en el centro del continente euroasiático y debe aprovechar esta circunstancia.

«Prevemos construir y modernizar 5.000 kilómetros de vías férreas y reparar otros 11.000 para 2030», adelantó.

En cuanto a la necesidad de continuar las reformas económicas, reconoció que es una tarea ardua, ya que la historia valora más a los populistas que a los reformadores.

En cuanto a posibles cambios políticos, dijo que por el momento no cabe hablar de ello, porque al país le esperan «varios años de duro trabajo». EFE

kk-mos/jfu