Tres procesados en Ecuador tras el hallazgo de cuatro cuerpos enterrados en una hacienda

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Quito, 12 ago (EFE).- La justicia ecuatoriana procesa a tres personas tras el hallazgo de cuatro cuerpos enterrados en una hacienda de la provincia costera del Guayas (suroeste), una de las más violentas del país andino, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.

Los sujetos son procesados por el presunto delito de secuestro extorsivo, relacionado con la desaparición de cuatro integrantes de una familia, ocurrida el pasado 3 de agosto. Días después, las víctimas fueron encontradas sin vida y enterradas en una hacienda ubicada en el norte del municipio de Naranjal.

Según el parte investigativo y de aprehensión, los hechos se iniciaron cuando varias personas, «fuertemente armadas y con indumentaria policial y militar», llegaron al domicilio de las víctimas a bordo de dos vehículos y se las llevaron con rumbo desconocido, relató la Fiscalía.

Tras recibir la alerta, la Policía localizó los automotores utilizados en los exteriores de una vivienda que habría sido alquilada por uno de los ahora procesados.

Personal de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) permaneció en el lugar hasta la llegada del ciudadano, quien habría proporcionado información sobre su participación en el hecho e identificado a otros posibles involucrados.

De acuerdo con la información obtenida durante la investigación, los tres procesados habrían sido contratados por otras dos personas para ejecutar el secuestro, presuntamente relacionado con un litigio de tierras.

El primer capturado fue trasladado a Naranjal y, en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, efectuada el 8 de agosto, la Fiscalía formuló cargos en su contra por el posible delito de secuestro extorsivo y la jueza de garantías penales que conoció el caso dictó prisión preventiva para Bryan Javier R. M.

Al día siguiente, la Policía capturó a otras dos personas en el cantón Azogues, provincia andina del Cañar (sur).

Los ciudadanos habrían proporcionado información sobre el posible lugar donde se encontraban las víctimas, por lo que fueron trasladados a Naranjal para la audiencia de vinculación. La jueza de turno dictó prisión preventiva contra Bryan Fernando E. B. y Jean Carlos Ch. C.

Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación, personal policial se trasladó hasta una hacienda ubicada a 35 kilómetros de Naranjal, donde encontró los cuerpos sin vida de las cuatro víctimas, enterrados en una plantación de cacao.

El hallazgo ocurrió después de que los tres procesados comparecieran a las audiencias de flagrancia y vinculación por el presunto delito de secuestro extorsivo.

Ante los nuevos elementos recabados, el fiscal a cargo solicitará al juez de garantías penales que señale fecha y hora para la audiencia de reformulación de cargos, esta vez por el posible delito de asesinato. EFE

sm/gpv