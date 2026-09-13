Trump critica a Zelenski y promete eliminar aranceles al whisky al cierre de visita a Irlanda

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Donald Trump arremetió este domingo contra el presidente ucraniano por los ataques a las refinerías rusas, criticó a quienes piden ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial y prometió eliminar los aranceles al whisky irlandés, durante el último día de su visita a Irlanda.

En una jornada que debía estar centrada en su pasión por el golf y sus intereses empresariales, Trump aprovechó la ceremonia de entrega del trofeo del Abierto de Irlanda a Shane Lowry para hablar de diplomacia, aranceles y del futuro de la inteligencia artificial (IA).

El mandatario declaró que, tras una conversación con el primer ministro Micheal Martin, y con el golfista Lowry, eliminará los aranceles al whisky irlandés, sin dar detalles.

«El Taoiseach (el primer ministro) y yo hablamos de eso, y Shane también lo mencionó, y todos me han estado insistiendo (…)¿me harías un favor? Es muy injusto lo que está pasando», dijo Trump.

El mandatario afirmó que Martin le pidió eliminar los aranceles y él le respondió: «En nombre de los Estados Unidos de América, voy a eliminar los aranceles».

Estados Unidos y la Unión Europea, dela que Irlanda es miembro, llegaron a un acuerdo comercial en 2025 para fijar un tope del 15% en los gravámenes a los productos del bloque.

Más temprano este domingo, durante un breve intercambio con la prensa en su campo de Doonbeg, un resort donde se disputó el torneo, el mandatario republicano comentó varios temas de actualidad, después de que el sábado emitiera declaraciones polémicas a favor de la reunificación de Irlanda.

Trump arremetió contra el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, por los ataques a la industria petrolera de Rusia a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que su partido compite bajo la presión de los altos precios de la gasolina.

«Zelenski solo tiene una cosa que hacer, debe dejar de atacar el diésel en Rusia. Que ataque objetivos, pero no el combustible diésel, porque está causando una escasez de diésel», declaró Trump.

«Esto no lo está provocando Oriente Medio, esto lo está causando lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania», añadió el presidente.

Los precios del petróleo se dispararon en las últimas semanas por la guerra de Estados Unidos contra Irán en Oriente Medio, lo que impactó en el costo del combustible y la inflación.

Con su estilo improvisado, el mandatario republicano entró de lleno en el debate sobre si hay que ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) después de que los gigantes de esta tecnología expresaran que es necesario poner freno a esta herramienta tras varios incidentes de seguridad preocupantes.

«Creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema cuando no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no van a suceder», declaró el presidente.

El mandatario estadounidense sorprendió el sábado a sus anfitriones irlandeses y al otro lado de la frontera en el Reino Unido, al tocar una cuestión política muy sensible cuando declaró que le «encantaría ver» una Irlanda unificada.

Trump rompió con la tradición de neutralidad de Estados Unidos sobre un asunto cargado de profundas heridas históricas.

Sostuvo que la reunificación de la República de Irlanda y del territorio británico de Irlanda del Norte, después de más de un siglo separadas, «acabará ocurriendo».

«Ya podría ocurrir ahora», aventuró durante su encuentro con el primer ministro irlandés en Dublín, unas declaraciones que provocaron el rechazo de los unionistas favorables al Reino Unido en Irlanda del Norte y de políticos británicos.

– «No es bienvenido» –

Trump reafirmó su postura este domingo durante la celebración del Abierto de Irlanda.

«Me parece que una de las combinaciones más naturales de todos los tiempos es unirlas», agregó, insistiendo en que mucha gente está de acuerdo.

Cerca de 30 personas protestaron contra su presencia en la localidad de Doonbeg, a cerca de un kilómetro del campo, donde las autoridades cortaron rutas y establecieron fuertes dispositivos policiales.

«Donald Trump no es bienvenido en Irlanda», afirmó William Hederman, de 53 años, quien lo acusó de ayudar a Israel a cometer un genocidio en Gaza.

La presencia de Trump complicó el dispositivo de seguridad del Abierto de Irlanda, cuyo costo para el país se estima en 20 millones de euros (23 millones de dólares).

Los espectadores del torneo se mostraron menos críticos y lo vitorearon cuando apareció en el campo.

«Es una oportunidad única en la vida», afirmó Connor McGovern, de 28 años, que viajó desde Irlanda del Norte para ver al mandatario.

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