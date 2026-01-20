Trump dice que podría «involucrar» a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

(Actualiza con más declaraciones sobre Machado)

Washington, 20 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que podría «involucrar de alguna manera» a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el futuro de Venezuela.

El mandatario republicano hizo esta afirmación durante una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su retorno al poder y tras la reunión que mantuvo la semana pasada en la Casa Blanca con Machado, quien le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz.

«Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo», afirmó.

Trump se expresó en estos términos después de asegurar que anteriormente Venezuela enviaba a Estados Unidos a sus «narcotraficantes y prisioneros», situación que cambió tras la captura de Nicolás Maduro.

«Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela», sostuvo Trump, quien agregó que ha estado «trabajando muy bien» con el nuevo Gobierno de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y quien asumió el poder tras su derrocamiento.

El mandatario explicó que las compañías petroleras se están preparando para realizar «inversiones masivas» en Venezuela, país que «tiene más petróleo incluso que Arabia Saudí».

Posteriormente, en la misma rueda de prensa, Trump reivindicó que se merece el Nobel de la Paz porque, insistió, ha resuelto ocho guerras: «Por eso tengo tanto respeto por María, por lo que hizo», expresó Trump sobre el gesto de la líder opositora de regalarle la medalla.

Según el líder estadounidense, Machado habría dicho: «No merezco el Premio Nobel; él sí».

El pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses depusieron a Nicolás Maduro durante un ataque en Venezuela que derivó en la captura y traslado del líder chavista y de su esposa, Cilia Flores, a Nueva York, donde ambos afrontan cargos por narcotráfico.

Trump anunció entonces que su país gobernaría en Venezuela y posteriormente respaldó al nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez, al asegurar que está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano.

Hasta ahora, Estados Unidos ha excluido del proceso de transición a Machado, al considerar que no cuenta con suficientes apoyos internos para liderar el país. EFE

