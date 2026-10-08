Trump excluye a Microsoft y Adobe de programa para trabajadores inmigrantes especializados

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Washington, 8 oct (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la exclusión de Microsoft y Adobe de un programa para trabajadores inmigrantes especializados, al acusar a ambas tecnológicas de fraude y alegando que la medida busca proteger a los trabajadores estadounidenses.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció en una rueda de prensa que estas empresas ya no podrán recurrir al programa PERM para tramitar la residencia permanente, conocida como ‘green card’, de sus trabajadores extranjeros con visado H-1B, destinado a profesionales altamente especializados.

Vance denunció que estas compañías estarían utilizando esta vía para «reemplazar» a trabajadores estadounidenses por otros con salarios más bajos, «cometiendo fraude».

«Nuestro mensaje a Microsoft es: ustedes son una gran empresa estadounidense, pero tienen que contratar a excelentes trabajadores estadounidenses. No pueden despedir a trabajadores estadounidenses y luego reemplazarlos con trabajadores extranjeros en condiciones precarias», afirmó el vicepresidente.

El visado H-1B permite a las empresas contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en áreas que exigen conocimientos altamente especializados y cuyos perfiles no puedan encontrar en el país.

Desde su regreso al poder, Trump ha intentado restringir ese programa y trató de imponer una tasa de 100.000 dólares para ese tipo de visados, algo que fue bloqueado por los tribunales.

Las tecnológicas han advertido hasta ahora de que restringir los visados H-1B encarece la contratación de profesionales extranjeros y perjudica la competitividad y la innovación de Estados Unidos.

En el caso de Microsoft, Vance explicó que habría «desplazado» a 6.000 trabajadores nacionales con un número equivalente de beneficiarios del programa H-1B.

El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, añadió que su departamento también prohibirá el acceso al programa a los trabajadores de firmas como Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL o Capgemini. EFE

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