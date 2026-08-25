Trump mide su poder entre los republicanos en las primarias al Senado de Carolina del Sur

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Washington, 25 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mide este martes su influencia en el Partido Republicano en las primarias al Senado que se celebran en Carolina del Sur y en las que ha dado su apoyo a Darline Graham, la hermana del fallecido senador Lindsey Graham.

El presidente ha invertido una cantidad considerable de dinero y tiempo para ayudar a la senadora Darline Graham a derrotar en esta segunda vuelta al otro candidato republicano, Ralph Norman.

Un informe de la Comisión Federal Electoral reveló esta semana que la organización política independiente, que recauda y gasta dinero para favorecer a Trump y a los candidatos que respalda, había gastado 827.000 dólares en mensajes de texto y llamadas telefónicas para Graham, uno de los mayores gastos de este ciclo electoral.

Además de apoyarla en numerosas declaraciones públicas, Trump hizo campaña directamente junto a Darline Graham en un mitin en Myrtle Beach, Carolina del Sur, el pasado viernes.

En ese acto el presidente llegó a pedir a sus seguidores que actuaran en la votación del martes como si él mismo estuviera en la papeleta.

Durante los últimos días, las dudas entre los republicanos sobre Graham habían crecido, en especial tras el desliz que la candidata cometió en uno de los debates electorales, al asegurar que la seguridad nacional no era lo suyo.

Norman, su competidor este martes en las urnas, aprovechó este tropiezo para destacar la inexperiencia de Graham en política.

Darline Graham juró el cargo de senadora el pasado mes de julio en sustitución de su hermano, fallecido repentinamente días antes, después de ser recomendada por el propio Trump para el cargo.

Graham, que se convirtió en la primera senadora mujer de Carolina del Sur y en la primera hermana que ocupaba el cargo en sustitución de su hermano en el Senado, anunció días después que concurriría al escaño en las primarias para el próximo mandato, que comenzará en 2027.

Además de estas primarias republicanas especiales al Senado en Carolina del Sur, este martes se vota también en Oklahoma, incluida la carrera republicana para gobernador, y en un distrito en Georgia para cubrir el resto del mandato del fallecido representante demócrata David Scott en la Cámara de Representantes. EFE

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