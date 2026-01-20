Trump presume de logros en economía e inmigración en el aniversario de su retorno al poder

Washington, 20 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, presumió hoy de sus logros en el terreno económico y migratorio con motivo del primer aniversario de su regreso al poder.

En una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca con motivo de la efeméride, Trump enumeró durante 80 minutos lo que considera grandes éxitos de su Administración insistiendo en que el país está viendo «muy poca inflación».

Dijo que «la inflación subyacente del IPC fue del 1,6% anualizado» durante los tres últimos meses de diciembre, dato basado en un análisis realizado por la consultora Ernst & Young.

También subrayó que el producto interior bruto (PIB) en el último trimestre de 2025 «va camino de superar, quizás con creces, un crecimiento del 5%», un pronóstico que se puede considerar optimista.

Trump destacó el efecto positivo de los aranceles que ha implementado contra los socios comerciales de EE.UU. y cómo ha reducido el déficit comercial nacional y forzado a empresas de otros países a invertir en fábricas basadas en suelo estadounidenses.

«Vienen aquí porque no pueden pagar aranceles», aseguró el magnate neoyorquino, que este pasado fin de semana amenazó con imponer gravámenes a ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia y no han apoyado su plan de anexionar la isla, un territorio autónomo que depende de la corona danesa.

Volvió a insistir en que su predecesor, Joe Biden, fue el «peor presidente de la historia migratoria» que implementó una política de frontera abierta que dijo que él ha revertido.

«Nadie ha entrado», defendió el republicano, que también dijo no entender por qué hay gente en EE.UU. criticando el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuya labor está siendo duramente escrutada después de que uno de sus agentes matara a tiros a una mujer el pasado 7 de enero en el transcurso del operativo masivo que su Gobierno ha ordenado en el estado de Minnesota.

También volvió a repetir en su amenaza que las llamadas «ciudades santuario» del país, aquellas que limitan la cooperación con autoridades federales de inmigración, dejarán de recibir fondos federales a partir del 1 de febrero si no comienzan a colaborar con ICE y otras agencia.

También dedicó una porción más pequeña de tiempo a hablar de sus logros diplomáticos y volvió a repetir que ha detenido ocho guerras «interminables». EFE

