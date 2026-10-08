Trump propone un debate en Texas aunque el candidato republicano al Senado lo ha esquivado

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Washington, 8 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso un debate entre los candidatos al Senado por Texas, pese a que el republicano Ken Paxton ha esquivado hasta ahora un encuentro con su rival, el demócrata James Talarico.

En una publicación en su cuenta de Truth Social anoche, tras un mitin en San Antonio (Texas), en el que también participó Paxton, Trump dijo que el candidato republicano está «listo, dispuesto y preparado» para debatir.

Trump acusó a Talarico de estar «escondido», días después de que su equipo de campaña confirmara que el candidato fue diagnosticado con la gripe y que retomará sus actos de campaña «pronto», según un comunicado replicado por medios locales.

Paxton ha ignorado en al menos cuatro ocasiones las propuestas de Talarico para celebrar un debate de cara a las elecciones de medio mandato, incluyendo uno moderado por Fox News.

«Trump acaba de decir que Ken Paxton debe debatir. Estoy de acuerdo. La pelota está en tu tejado, Ken», señaló Talarico esta mañana, en un comunicado divulgado por su campaña.

El demócrata, un exprofesor y seminarista presbiteriano, ha ganado terreno en las encuestas de intención de voto y el promedio de RealClearPolling lo sitúa hoy 3,1 puntos por delante del republicano.

Una victoria demócrata en Texas, que eligió por última vez a un senador de ese partido en 1988, representaría un giro histórico en la política del estado y un revés para los republicanos a nivel nacional.

En las elecciones de medio mandato, o ‘midterms’ en inglés, el partido oficialista se juega el control del Congreso que, en manos de los demócratas, podría hacer de contrapeso a la agenda de Trump.

Los comicios, que se celebran el 3 de noviembre, renuevan un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. EFE

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