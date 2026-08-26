Trump responsabiliza a Biden de muerte de 13 estadounidenses en atentado de Kabul de 2021

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Washington, 26 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó este miércoles la muerte de 13 estadounidenses en un atentado en el aeropuerto de Kabul, de la que se cumplen cinco años, a la «mala gestión» en la retirada de Afganistán por parte de su antecesor Joe Biden (2021-2025).

«Esta catástrofe fue consecuencia de la retirada del país, totalmente mal gestionada por el ‘somnoliento’ Joe Biden, la cual dejó indefensos a nuestros maravillosos militares y permitió a los talibanes liberar a miles de terroristas y criminales sanguinarios que se encontraban recluidos en la prisión de Bagram», publicó en su red Truth Social.

El mandatario estadounidenses describió la retirada, impulsada por él durante su primer mandato (2017-2021) y materializada por Biden, como «una de las mayores atrocidades en la historia de la nación».

«Jamás debemos olvidar que fue el resultado de la absoluta incompetencia de Joe Biden y de los demócratas que estaban al mando», añadió y acusó al Partido Demócrata de «ignorar» y «faltar el respeto» a las familias de los fallecidos.

«Les prometí que haríamos justicia cuando regresara a la Casa Blanca… ¡y lo hemos logrado! Capturamos rápidamente al malvado autor intelectual responsable de la muerte de nuestros militares», dijo tras rendir homenaje hoy a los soldados que calificó de «valientes héroes».

Un suicida hizo explotar un chaleco bomba en una de las entradas del aeropuerto de Kabul, la llamada Abbey Gate, en plena evacuación tras la toma de control de la capital afgana por parte de los talibanes, que precipitó la salida de EE.UU. el 30 agosto de 2021 tras casi dos décadas en el país.

Una investigación del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, controlado entonces por republicanos, concluyó que la evacuación de Kabul fue caótica y evitable. EFE

lfp/seo