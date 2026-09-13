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Ucrania informa de ataque nocturno ruso con 453 drones

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Berlín, 13 sep (EFE).- Las fuerzas rusas atacaron la pasada noche territorio ucraniano con 453 aparatos aéreos no tripulados, de los que 409 pudieron ser neutralizados, según el boletín publicado por la Fuerza Aérea ucraniana este domingo.

Los dispositivos aéreos incluían drones kamikaze tipo Shahed, de ellos algunos con propulsión a reactor, tipo Gerbera y drones réplica Parodia, así como municiones merodeadoras S8000 Banderol (híbridos de dron y misil).

Las defensas ucranianas consiguieron derribar o suprimir 405 drones enemigos de distintos tipos y cuatro Baderol.

No obstante, se registraron impactos en 13 emplazamientos distintos, mientras que en siete cayeron fragmentos de aparatos derribados.

Por otro lado, las autoridades ucranianas informaron de que dos personas han muerto a consecuencia del impacto de un misil ruso que cayó la noche anterior en Odesa (sur) en un bloque de apartamentos de 25 plantas.EFE

cph/av

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