Un adolescente mata a una persona y hiere a otras dos en una escuela de Polonia

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Un polaco de 15 años mató a puñaladas este jueves a la conserje de su antigua escuela e hirió a otros dos adultos, un día después de que otro ataque similar dejara nueve heridos en un liceo del país, informó la policía.

«Este culto a la violencia se ha vuelto omnipresente en el mundo y, lamentablemente, también ha llegado a Polonia», lamentó en rueda de prensa el primer ministro Donald Tusk, que convocó de urgencia una reunión con varios miembros de su gabinete y responsables de la policía.

Mencionó «un fenómeno de imitación» que afecta a niños y adolescentes, sujetos «muy a menudo a un estado de crisis mental» y que se encuentran «bajo la influencia de internet (…), de los videojuegos, de contenidos» que promueven la violencia.

«La policía detuvo a un joven de 15 años» tras la agresión a tres adultos en la escuela primaria Juan Pablo II de Leszczydol-Nowiny, una pequeña localidad a unos 70 kilómetros al este de Varsovia, declaró a AFP una portavoz policial.

Una de las víctimas, la conserje del establecimiento, de 37 años, murió a causa de sus heridas, informó posteriormente la policía regional en la red social X.

«La conserje fue la primera persona atacada por el antiguo alumno. Después, un profesor y el director del centro lograron reducirlo, aunque este los golpeó con su arma», explicó Katarzyna Kucharska, portavoz de la policía de la región de Varsovia.

Según los testigos, el chico estaba equipado con un casco al que había fijado una cámara para filmar sus actos. Se desconoce si tenía la intención de difundir las imágenes.

Una abuela que vino a buscar a su nieto de 11 años al colegio acusó a «internet».

«Que el Estado haga algo de una vez por todas con estas historias de internet. No va a mejorar, solo va a empeorar (…). Los teléfonos, internet, no hay otra cosa», declaró a un periodista de la AFP.

Aunque este tipo de ataques son poco frecuentes en Polonia, la policía arrestó esa misma mañana a otro adolescente de 17 años en Sierpc, unos 125 kilómetros al noroeste de Varsovia, después de que manifestara su intención de hacer «algo grandioso» en su escuela.

Los agentes hallaron en su apartamento una bolsa con dos cuchillos.

El miércoles, otro estudiante, de 19 años, hirió a nueve personas con un arma blanca en una escuela técnica de Ostroleka, a unos 120 kilómetros al norte de Varsovia. En una mochila abandonada dentro del centro, la policía encontró además explosivos.

sw/gab/meb/dbh/erl/pb