Un Ayuntamiento rumano mata a un oso que llevaba semanas buscando comida entre la basura

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Bucarest, 19 jun (EFE).- Agentes del Ayuntamiento de Brasov, en una zona montañosa de Rumanía, han matado este viernes a un oso que llevaba tres semanas rondando por la ciudad y buscando comida en contenedores de basura.

El vicealcalde de Brasov, Dan Ghita, explicó en redes sociales que el animal había dañado varios contenedores de basura al intentar conseguir comida.

El Ayuntamiento ha explicado que el animal llevaba tres semanas entrando cada día a zonas habitadas de la ciudad.

El oso había sido capturado y trasladado a otro lugar con un collar localizador, pero regresó a la ciudad en busca de comida.

Se trata del segundo oso sacrificado en Brasov en menos de un mes.

El pasado mes el servicio de emergencias 112 recibió en esta ciudad más de 120 llamadas de vecinos que alertaban de la presencia de un oso en las calles.

En Arges, una comarca vecina de Brasov, tres turistas extranjeros fueron atacados a principios de junio por osos tras haberse acercado a los animales para fotografiarlos.

Según un censo realizado del Instituto Rumano de Investigación Forestal, en Rumanía viven alrededor de 12.000 osos.

La destrucción de su hábitat natural y la presión urbanística provoca que en algunas zonas los osos se acerquen a zonas habitadas por humanos para buscar comida.

El Parlamento rumano aprobó el año pasado una ley que duplicó hasta 800 al año el número de animales que pueden ser sacrificados para proteger a la población.

El presidente del país, Nicușor Dan, impugnó el pasado mayo la ley y ha solicitado al Tribunal Constitucional que la revise, al considerarla desproporcionada y contraria a la directiva de la Unión Europea (UE) con respecto a las especies protegidas. EFE

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