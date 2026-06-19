Un centenar de disidentes de las FARC dejan las armas tras acuerdo con Gobierno colombiano

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Bogotá, 18 jun (EFE).- Un centenar de miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de las FARC, dejaron las armas este jueves para establecerse en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el departamento de Putumayo, como parte de las negociaciones de paz que llevan a cabo con el Gobierno.

«Con este paso histórico, estas mujeres y hombres inician su tránsito a la vida civil plena, con acompañamiento de las instituciones del Estado colombiano y el apoyo de las comunidades vecinas del territorio», señaló la Consejería Comisionada de Paz del Gobierno al leer un comunicado conjunto con ese grupo armado.

Este traslado se realiza luego de que el Gobierno suspendiera por seis días, entre el 14 y 19 de junio, las operaciones militares y policiales contra esta disidencia con la que negocia la paz para que los miembros de este grupo armado pudiesen llegar a la ZUT.

Las zonas de este tipo fueron creadas por el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, como parte de su política de paz total para que los miembros de los grupos armados se trasladen allí, se desarmen y comiencen su tránsito a la vida civil.

Los miembros de la disidencia de las FARC se reunieron en un acto realizado en el municipio Valle del Guamuez, donde cambiaron sus uniformes militares por camisetas blancas y compartieron abrazos como señal de paz.

«Sean la voz de esperanza, de aliento, de crear caminos desde el corazón. Para todos ustedes, que seguramente piensan en la posibilidad de reencontrarse con sus familias y abrazarlas, mi reconocimiento», dijo el jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el CNEB, Armando Novoa.

Los vecinos del lugar también participaron del acto y resaltaron la predisposición de los integrantes de la disidencia FARC para su desarme.

«Como mujer, los abrazo y me pongo en el puesto de cada madre, de cada compañera, de cada abuela, de cada familiar, de cada vecino que algún día dejó de verlos (…) que este tránsito a la vida civil sea Dios y la patria premiando cada acto noble y entusiasta que ustedes hagan por escribir una nueva historia en sus vidas», aseguró una representante de la Asociación de Mujeres Cuidadoras de Vida.

En abril pasado, el CNEB perpetró ataques en el departamento de Nariño (suroeste), que dejaron tres militares muertos y cuatro niños heridos, lo que dejó en suspenso las negociaciones.

Sin embargo, la disidencia pidió perdón y ratificó su compromiso de «no planear ni conducir acciones ofensivas en contra de la fuerza pública, incluido el uso de drones».

La CNEB reúne a los Comandos de Frontera y a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que se separaron de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC,tras la decisión de este grupo de abandonar las negociaciones de paz.

Justamente a los Comandos de Frontera se les atribuyó el 9 de mayo del año pasado un ataque que dejó doce muertos, entre ellos once militares, y un herido en la Amazonía ecuatoriana, aunque ese grupo armado negó ser el autor de ese hecho.

Como parte de las negociaciones de paz con el Gobierno fueron destruidas en octubre pasado 3,8 toneladas de material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el departamento de Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador. EFE

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