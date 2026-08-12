Un ciberataque compromete los datos de 19 millones de polacos

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Cracovia (Polonia), 12 ago (EFE).- Un ciberataque ha afectado en Polonia a casi 19 millones de personas, de las que se han filtrado sus datos personales, fiscales y médicos, así como los de 12.000 centros de salud de todo el país, según informó este miércoles el ministro polaco de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski.

En una rueda de prensa en Varsovia, Gawkowski calificó el hecho de «incidente sin precedentes y de gran magnitud en la seguridad» informática del país, y explicó que el jaqueo ha afectado a la empresa MyDr., a la que se le han sustraído 2 terabytes de datos.

MyDr. es una empresa polaca dedicada a la gestión electrónica de datos médicos cuyos servicios usan prácticamente todos los centros de salud públicos y privados del país y que procesa recetas electrónicas, prescripciones, historiales médicos y bajas laborales.

El ministro declaró que el incidente se ha denunciado a la Fiscalía, que los servicios de inteligencia investigan lo ocurrido y que, si bien se desconoce si el ataque provino de otro país, «no se cederá a ningún chantaje».

El Gobierno ha habilitado una página web para que los ciudadanos puedan comprobar si sus datos se han visto comprometidos, y ha instado a los afectados a bloquear sus PESEL (números de identificación fiscal) para evitar suplantaciones de personalidad.

También se permitirá que cualquier ciudadano pueda acudir a un centro oficial para que se compruebe si sus datos han resultado afectados por el ciberataque y se le ayude a proteger su información personal.

De acuerdo con Gawkowski, prácticamente cualquier polaco que haya utilizado alguna vez un servicio médico puede haber sido víctima de este ataque, cuyo mayor peligro reside en la posibilidad de vincular información médica con datos personales. EFE

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