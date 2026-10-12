Un ciberataque malogra el producto fresco y congelado de varios supermercados franceses

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París, 12 oct (EFE).- Un ciberataque lanzado la pasada noche contra varias cadenas de supermercados de Francia provocó que se malograra la mercancía fresca y congelada de los mismos, generando pérdidas valoradas en millones de euros, confirmó el dueño de una de las empresas afectadas.

Según indicó la televisión BFMTV, los piratas lograron entrar en el sistema de control a distancia de los sistemas de refrigeración y lanzaron un programa de deshielo rápido, poniéndolos a 50 grados, lo que hizo que se estropearan los productos.

El Gobierno francés se tomó muy en serio este ataque, ordenó la apertura de una investigación, centrada esencialmente en los posibles fallos de seguridad la empresa danesa Danfoss, responsable de los sistemas de refrigeración afectados.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que París está en contacto con otros países de la Unión Europea (UE) potencialmente afectados, al tiempo que busca establecer el perímetro que ha resultado dañado en Francia.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, condenó en la red social X los ataques, apeló a incrementar la vigilancia y alertó de que «la instrumentalización de la alimentación se ha convertido en una realidad».

«Atacar equipos esenciales a la conservación de productos frescos y al aprovisionamiento alimentario de los franceses es de una extrema gravedad y es inédito. Es inaceptable», escribió en X el responsable de los supermercados Coopérative U, Dominique Schelcher.

Además de su cadena, el ataque afectó también a tiendas de Intermarché, Netto, Leclerc, Monoprix y, según algunos medios, también algunos supermercadosde Carrefour.

Algunos de estos grupos comunicaron cuántas de sus tiendas se vieron afectadas, pero otros fueron más opacos. El grupo Mousquetaires, propietario de Intermarché y Netto, lo cifró en «al menos 300», Coopérative U en «un centenar», mientras que Leclerc no precisó las cifras y Monoprix dijo que «una treintena».

Diversas empresas del sector de los congeladores, cuyos sistemas se vieron afectados, están manteniendo una reunión de crisis para conocer cómo pudo producirse el ataque e introducir mecanismos para evitarlo en el futuro.

La empresa danesa Danfoss ya alertó el pasado 18 de septiembre que había detectado grietas de seguridad en sus sistemas informáticos. EFE

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