Un condado de Florida (EEUU) pide votar en persona debido a retrasos del correo

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Miami (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El supervisor electoral del condado de Broward (Florida), el demócrata Joe Scott, recomendó este martes votar en persona o entregar personalmente las papeletas, ante los retrasos que atribuye al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, en inglés), a seis días de las elecciones de medio mandato.

Scott explicó a medios locales que su oficina recibió quejas de votantes que esperan la papeleta que pidieron y de otros que la enviaron y no llega, y que algunos envíos tardan hasta dos semanas dentro del propio condado.

Entretanto, la oficina electoral del vecino Miami-Dade, el condado más poblado de Florida, dijo a la prensa local no haber detectado problemas.

En Broward, el segundo condado más poblado del estado, quedaban 32.291 papeletas por correo sin devolver hasta el martes, según la División de Elecciones de Florida. Para ser contadas, tienen que llegar a la oficina electoral antes de las 19:00 hora local del 3 de noviembre (00:00 GMT del día 4).

La portavoz del USPS en el sur de Florida, Debra Jean Fetterly, aseguró este miércoles en un comunicado al canal local WPLG que las instalaciones que procesan y reparten el correo de Broward no registran retrasos.

El USPS, que según sus datos entregó a tiempo el 97,98 % de las papeletas hasta el 9 de octubre, recomienda enviarlas al menos una semana antes del plazo. EFE

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