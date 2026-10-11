Un detenido en Polonia por presunto plan para asesinar al primer ministro

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció el domingo la detención de un hombre acusado de planear un asesinato contra él y contra su titular de Defensa.

Horas antes, el Ministerio del Interior había dado cuenta de una reunión de emergencia organizada tras recibir informes de la policía sobre un posible atentado contra Tusk y su vice primer ministro, Wladyslaw Kosiniak, también al frente de Defensa.

«El hombre que amenazaba con un ataque ha sido detenido», escribió en su red social X el primer ministro, quien elogió a la policía por su «acción rápida y decisiva».

El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, afirmó a la televisión pública TVP que el sospechoso tenía «alrededor de 60 años» y fue arrestado en la región de Baja Silesia, en el suroeste del país.

Habitualmente seguro, este miembro de la OTAN y de la UE estaba en máxima alerta después de múltiples ataques con arma blanca en la última semana, varios de ellos en centros escolares.

Después de estos sucesos, que Tusk atribuyó al «culto a la violencia», la policía informó el domingo que había inspeccionado cerca de 64.000 instituciones y detenido a 117 personas.

Aliada cercana de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Polonia ha advertido repetidamente sobre el riesgo de sabotajes rusos y de guerra híbrida en su territorio, acusaciones rechazadas por Moscú.

Sin embargo, Kierwinski declaró a TVP Info que «en esta fase probablemente sea demasiado pronto para afirmar (…) que sea posible algún factor extranjero» en este caso.

«Más bien parece que se trata de un hombre perteneciente a grupos muy radicales, que establece contactos muy radicales a través de internet con distintas personas», dijo.

De hecho, los servicios de seguridad «llegaron hasta él mediante un análisis exhaustivo del contenido publicado en línea», añadió.

La portavoz de su ministerio, Karolina Galecka, dijo a la AFP que la policía estaba registrando el apartamento del sospechoso.

«Una vez que se haya completado la búsqueda y los procedimientos realizados en el apartamento, la información sobre este hombre será verificada por la policía», agregó.

El portavoz del ministerio que coordina los servicios especiales, Jacek Dobrzynski, afirmó que las fuerzas de inteligencia y seguridad reciben «cada vez más amenazas y mensajes inquietantes de todo tipo».

«En este caso, hablamos de una alta probabilidad de que estas amenazas puedan realmente llevarse a cabo», añadió.

ks/rlp/pb/erl/dbh/jvb

Los preferidos del público Los más discutidos