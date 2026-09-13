Un dron ruso alcanza un tren en Ucrania que iba rumbo a Varsovia

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Un dron ruso alcanzó este domingo un tren con destino a Varsovia cerca de la frontera polaca en Ucrania, pero no causó víctimas, según informaron los gobiernos de ambos países.

Ucrania indicó que el ataque se produjo a dos kilómetros de la frontera con Polonia, un país miembro de la OTAN, y alcanzó la locomotora del tren de pasajeros.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que Moscú lo atacó «deliberadamente».

Polonia también informó de que otro dron cayó cerca de un paso fronterizo.

«Todos los servicios necesarios están trabajando cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, en Volinia, donde los rusos incendiaron deliberadamente una locomotora y dañaron una gasolinera en un ataque con drones», afirmó Zelenski.

La compañía ferroviaria polaca PKP Intercity informó de que el tren viajaba de Kiev a Varsovia con 206 pasajeros a bordo.

Ninguno de los dos países informó de víctimas y PKP Intercity indicó que el tren sufrió un retraso de más de seis horas, pero continuará hasta Varsovia después de completar los trámites aduaneros en la frontera.

bur-oc/pc/ahg