Un juez frena el uso de un cuestionado herbicida contra narcocultivos en Colombia

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Un juez ordenó este viernes la suspensión temporal de las pruebas para fumigar narcocultivos con el herbicida glufosinato de amonio planeadas por el presidente derechista Abelardo de la Espriella, según el fallo al que tuvo acceso la AFP.

El mandatario, que adelanta una ofensiva a muerte contra el crimen organizado, promueve el regreso de la polémica aspersión aérea contra narcocultivos en el país que produce más cocaína del mundo.

Para ello, la policía antinarcóticos anunció el jueves pruebas de aspersión aérea «experimental» y «temporal» en la Amazonía colombiana para evaluar el uso del herbicida, sin dar detalles sobre su inicio.

El glufosinato de amonio es moderadamente peligroso para la salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No existe «información pública suficiente que permita descartar razonablemente posibles riesgos para la salud humana, los ecosistemas» en la región amazónica de Putumayo, dice el fallo obtenido por la AFP.

La policía no dio información sobre el área ni las comunidades posiblemente afectadas por las pruebas.

Colombia suspendió en 2015 las aspersiones aéreas realizadas con glifosato, otro cuestionado químico por sus afectaciones sobre la salud y los ecosistemas.

Esta práctica genera malestar entre sectores de la población colombiana, especialmente entre las comunidades campesinas, afro e indígenas de zonas rurales con presencia de campos de coca.

«Hay coca y hay que erradicarla, pero estamos en contra de que se utilice este tipo de químicos de forma masiva», dijo a la AFP Jonathan Meneses, director de la fundación de defensa de derechos humanos Tiempo de Cambios, que interpuso la tutela.

De la Espriella, que entrega regularmente balances sobre operativos contra el crimen organizado, prometió doblegar a las poderosas mafias del país con el apoyo de Estados Unidos.

Colombia alcanzó las 261.000 hectáreas de narcocultivos en 2024, según el último informe de Naciones Unidas. La droga obtenida financia a los poderosos grupos ilegales, que la exportan principalmente a Estados Unidos y Europa.

El fallo es un nuevo traspié judicial para De la Espriella y su política de mano dura contra el narco.

La justicia también ordenó la suspensión temporal de bombardeos contra campamentos guerrilleros con indicios de presencia de menores reclutados y la exposición de cadáveres en redes sociales.

als/cr