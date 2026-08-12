Un juez suspende medida legal a hermana de exdirector de Pemex acusada de lavado de dinero

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Ciudad de México, 12 ago (EFE).- Un juez mexicano concedió una suspensión definitiva a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, contra la decisión judicial que la mantiene bajo proceso por presunto lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

El caso Agronitrogenados ha sido una de las principales investigaciones de corrupción vinculadas con la gestión de Lozoya al frente de Pemex durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La medida fue concedida por Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México, dentro del juicio de amparo promovido por Lozoya Austin el pasado 29 de julio.

La hermana del exdirector de Pemex impugnó la decisión de una jueza que el pasado 7 de julio determinó que debía enfrentar un proceso penal por presunto lavado de dinero dentro del citado caso.

«Se concede a Gilda Susana Lozoya Austin la suspensión definitiva, respecto el acto reclamado atribuido a la autoridad precisada en el considerando primero, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta interlocutoria», señala el acuerdo judicial.

El juzgado únicamente hizo público el sentido de la resolución, por lo que hasta ahora se desconocen los alcances concretos de la suspensión y sus efectos sobre el proceso penal.

La Fiscalía General de la República (FGR) puede impugnar la determinación mediante un recurso que deberá ser analizado por un tribunal colegiado, que podrá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Un caso abierto desde 2019

Gilda Susana fue sometida a proceso en julio después de que una jueza de control considerara que existían elementos suficientes para investigarla por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR sostiene que conoció y participó en operaciones mediante las cuales se habrían lavado 3,4 millones de dólares que, según la acusación, su hermano recibió como soborno de Alonso Ancira, entonces principal accionista de Altos Hornos de México (AHMSA).

El dinero estaría relacionado con la posterior adquisición por Pemex de la planta de fertilizantes Agronitrogenados durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de la petrolera estatal.

Documentación oficial del Gobierno mexicano identifica la causa penal 211/2019 con el caso Altos Hornos y señala como imputados a Emilio Lozoya, Gilda Susana Lozoya y Ancira, además de situar en 3,4 millones de dólares el monto de los presuntos sobornos.

Gilda Susana fue detenida el pasado 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión.

Posteriormente, una jueza federal permitió que enfrentara el proceso en libertad al considerar que la FGR no acreditó suficientemente un riesgo de fuga, aunque quedó sujeta a medidas cautelares.

La hermana del exfuncionario ha promovido durante los últimos años diversos recursos judiciales contra las órdenes de captura y actuaciones de las autoridades relacionadas con este expediente. EFE

csr/abz