Un muerto y un herido en incidente en un bloque de hidrocarburos en Argentina

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Buenos Aires, 25 ago (EFE).- Un persona murió y otra resultó herida por un incidente registrado este martes en un bloque de hidrocarburos en la provincia argentina de Neuquén (suroeste) operado por la petrolera argentina YPF.

Según informó la compañía en un comunicado, el incidente ocurrió en el bloque Rincón del Mangrullo, ante el cual YPF «desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes».

«Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro está siendo trasladado por vías aéreas para recibir atención médica de urgencia», indicó la petrolera, que sostuvo que «el incidente ya se encuentra controlado».

La petrolera no dio precisiones sobre el tipo de incidente registrado, aunque medios locales han informado sobre una explosión en el lugar.

Operado por YPF, Rincón del Mangrullo es un bloque de gas no convencional ubicado en el centro-este de Neuquén. EFE

nk/jrh