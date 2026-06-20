Un periodista deja una investigación de un caso de corrupción en Ecuador por la seguridad de su familia

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Un premiado periodista desistió de investigar un presunto caso de corrupción que salpica al gobierno de Ecuador luego de que su esposa e hijo fueran despedidos del sector público sin una justificación clara, informó el viernes el medio en el que trabaja.

Hernán Higuera de la cadena Ecuavisa seguía el entramado del denominado caso Progen o Apagón, en el que la Fiscalía indaga un perjuicio al Estado por más de 104 millones de dólares.

El viernes en su noticiero estelar la cadena Ecuavisa emitió un reportaje en el que detalla lo ocurrido con la familia de Higuera, quien en 2012 recibió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por su cobertura de una revuelta policial en Ecuador.

«Ecuavisa ha decidido hacer pública una serie de episodios que parecen casuales, pero que se repiten tanto que en el fondo hacen dudar de si se trata de un ataque sistemático desde el poder», dijo el presentador del canal antes de difundir la nota.

La pieza periodística relató que la esposa y el hijo del periodista fueron apartados de sus labores en instituciones estatales a raíz de que el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, difundió en X una foto de un pedido de información de Higuera y señaló que se pretende tratar el caso con «mala fe».

Higuera decidió «priorizar su seguridad y la de los suyos, y que por ende no continuará con la investigación del caso Progen», señaló el reportaje.

Tras la publicación de Neira, la esposa del periodista «quien ocupaba un cargo público fue despedida sin una explicación clara», según Ecuavisa.

Agregó que su hijo, estudiante de medicina, «también recibió una notificación de que su plaza estaba suspendida» en uno de los hospitales de la seguridad social.

Con 30 años en el periodismo, Higuera había difundido reportajes en los que aparecían conversaciones de exministros y exfuncionarios sobre cómo evitar la fiscalización en el Congreso por el caso Progen.

El supuesto fraude millonario de la firma se dio tras la adjudicación irregular de un contrato en medio de la crisis energética de 2024. Ecuador sostiene que la empresa incumplió el acuerdo y cometió fraude al entregar generadores obsoletos e incompletos

En 2025, la oenegé para la libertad de prensa Fundamedios reportó 230 agresiones contra periodistas, la mitad de ellas desde agentes estatales.

pld/lb