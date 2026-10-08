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Un petrolero frente a Catar informa de impactos de proyectiles

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Un petrolero que navegaba frente a la costa norte de Catar informó haber sido alcanzado «por múltiples proyectiles», lo que causó un número no especificado de víctimas, informó el miércoles la agencia marítima UKMTO. 

El incidente tuvo lugar a 51 millas náuticas (94 kilómetros) de la costa del pequeño estado del Golfo, indicó la agencia británica, que añadió que las autoridades están investigando. 

No precisó el origen del barco. 

bur/dcp/tw/mr/dga

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