Un supuesto filonazi, nombrado en Chequia como apoderado gubernamental para Medio Ambiente

Praga, 12 ene (EFE).- El primer ministro checo, el magnate Andrej Babis, anunció este lunes el nombramiento de Filip Turek, polémico líder honorario del partido populista Motoristé, investigado por mensajes de odio en redes sociales, como apoderado del Gobierno para Política Climática y el Pacto Verde de la Unión Europea (UE).

Babis aseguró que se trata de «una solución interina», hasta que se aclare el nombramiento de Turek como ministro de Medio Ambiente, rechazado por el presidente checo, el exgeneral Petr Pavel.

Pavel esgrime contra Turek investigaciones de la policía por supuesta incitación al odio, basadas en una serie de mensajes y declaraciones suyas en redes sociales en el pasado, consideradas racistas, homófobas y filonazis, que han desatado una ola de indignación en el país centroeuropeo.

Los apoderados del Gobierno carecen de rango ministerial y tienen a su cargo agendas en calidad de expertos, desarrollando su actividad habitualmente dentro de la Oficina del Gobierno, aunque en el caso de Turek lo hará en la sede del Ministerio de Medio Ambiente.

Turek es presidente honorífico del partido Motoristé, que entró en coalición con la formación populista ANO, de Babis, y con el ultraderechista SPD tras las elecciones generales de octubre, en las que el bloque de centroderecha logró 108 de los 200 escaños del Parlamento.

Motoristé, que niega la crisis climática, lidera en el Ejecutivo de Babis el Ministerio de Medio Ambiente —además de los de Asuntos Exteriores, Cultura y Deporte—, una decisión que fue muy criticada por grupos medioambientales y organizaciones cívicas. EFE

