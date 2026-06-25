Un terremoto de magnitud 7,2 estremece el norte de Japón sin causar daños

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Un terremoto de magnitud revisada a 7,2 sacudió el jueves el norte de Japón, informó la agencia meteorológica del país, sin que se reporten víctimas o daños materiales.

El sismo ocurrió cerca de la región norteña de Iwate y su epicentro tuvo una profundidad de 44 kilómetros, señaló la Agencia Meteorológica de Japón, que descartó la posibilidad de tsunami.

La agencia había informado previamente de una magnitud de 6,9 y una profundidad de 50 kilómetros.

«Hasta ahora no hay información que indique que hay víctimas humanas, pero continuaremos monitoreando y evaluando la situación», dijo el portavoz gubernamental Minoru Kihara.

Una mujer en la localidad de Hashikami, donde el temblor se sintió con más intensidad, dijo a la AFP que el único daño en su casa fue que se cayó una foto enmarcada.

Imágenes de la televisión pública NHK mostraron el tráfico circulando como de costumbre en la ciudad de Hachinohe, con los semáforos funcionando normalmente.

Japón es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, al estar situado sobre cuatro grandes placas tectónicas en el «Anillo de Fuego» del Pacífico.

El país archipiélago de 125 millones de habitantes suele registrar cientos de sismos por año.

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