Una corte condena al WSJ por intentar impedir que una periodista fuera sindicalista

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Un tribunal de Hong Kong declaró culpable este jueves al editor del Wall Street Journal (WSJ) por haber intentado disuadir a una periodista de postularse a un puesto sindical, pero lo absolvió por su despido.

Selina Cheng fue despedida del Wall Street Journal en julio de 2024 como parte de una reducción de personal. Ella acusó al editor, Dow Jones, de haber dado por terminado ilegalmente su contrato debido a su papel al frente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong (HKJA) y de haber intentado impedirle presentarse a un puesto sindical.

El jueves el tribunal declaró a la empresa culpable de haber bloqueado su ambición sindical, pero consideró que Cheng fue despedida como parte de una reestructuración y no debido a sus funciones al frente de la HKJA.

En Hong Kong un empresa declarada culpable de haber «impedido o disuadido» a un empleado de ejercer este derecho puede ser condenada a una multa de hasta 100.000 dólares de Hong Kong (12.755 dólares estadounidenses).

La jueza estimó que el hecho de que hayan obligado a Cheng a pedir autorización a la empresa constituía un «obstáculo injustificado» a sus derechos.

«Los empleadores no tienen que ser consultados sobre la posibilidad de que un empleado ejerza sus derechos fundamentales, como tampoco se le pediría a su jefe permiso para ir a la iglesia o tener un hijo», dijo la magistrada.

Un portavoz de Dow Jones declaró a la AFP que el grupo «no está respetuosamente de acuerdo con esta decisión» y sopesa qué acciones tomar.

Cheng presentó en 2025 un procedimiento penal a título privado por «despido ilegal», después de haber presentado una queja ante el departamento de Trabajo que no prosperó.

La libertad de prensa en Hong Kong se ha debilitado desde que Pekín impuso una ley de seguridad nacional en 2020, según varios rankings internacionales e investigaciones de la HKJA.

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