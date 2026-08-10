Una diputada de Kosovo lanza huevos contra el primer ministro interino

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El Parlamento de Kosovo suspendió su sesión el sábado después de que una diputada de la oposición lanzara huevos contra el primer ministro interino, Albin Kurti, en plena crisis política que podría desembocar en nuevas elecciones anticipadas.

La democracia más joven de Europa celebró tres elecciones en menos de dos años, pero los sucesivos parlamentos se derrumbaron bajo el peso de profundas divisiones políticas.

Kurti, que llevaba días negociando con los partidos de la oposición el nombramiento de un nuevo presidente, intentaba aplazar una votación crucial cuando la diputada Time Kadrijaj le lanzó proyectiles llenos de yema de huevo.

El presidente de la Asamblea pidió que se interrumpiera la retransmisión en directo y los agentes de seguridad se apresuraron a proteger a Kurti.

Imperturbable, este declaró que, si recibir huevos era el precio a pagar por el diálogo, estaba «feliz de pagarlo». No obstante, la sesión fue suspendida.

El partido Vetevendosje (VV) de Kurti quedó en primera posición en las últimas elecciones legislativas, celebradas en junio, con una mayoría suficiente para gobernar.

Sin embargo necesita una mayoría de dos tercios para elegir a un nuevo presidente, lo que le obliga a negociar con los partidos de la oposición, por el momento sin éxito.

Desde que el viernes expirara el plazo constitucional para la formación del Parlamento, la situación política de Kosovo ha vuelto a sumirse en la incertidumbre.

Varios diputados amenazan con emprender acciones legales después de que Kurti solicitara una prórroga para continuar las negociaciones.

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