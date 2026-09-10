Una escultura de la neoyorquina Tschabalala Self adorna desde hoy la Plaza de Trafalgar

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Londres 10 sep (EFE).- El cuarto plinto de la céntrica plaza de Trafalgar de Londres luce desde hoy una nueva escultura, ‘La mujer de azul’, una figura femenina imponente creada por la artista neoyorquina Tschabalala Self y que permanecerá expuesta durante los dos próximos años.

La nueva estatua, de unos tres metros de altura, muestra a una mujer de raza negra, y está realizada en bronce pintado de negro con una pátina azul lapislázuli.

‘La mujer de azul’ fue desvelada esta mañana en presencia de la joven autora, además de autoridades locales, junto con una multitud de ciudadanos y curiosos que se agolparon en la céntrica plaza de Trafalgar, en los aledaños de la icónica National Gallery de Londres.

«Esta escultura representa a cualquier mujer», dijo a EFE la creadora neoyorquina tras la inauguración. Es «una figura cotidiana, una persona común» como mucha de la gente que transita esta plaza a diario. «No es estática, está en movimiento (…) simboliza optimismo», resaltó.

La creación de la joven artista norteamericana es la decimosexta atracción que ocupa el icónico cuarto plinto de Trafalgar Square, que desde 1998 se ha convertido en uno de los concursos urbanos más atractivos del mundo. Los otros tres plintos tienen esculturas fijas.

Self destacó que su ‘Mujer de azul’ destaca a su vez por ser la única representación femenina en la plaza, y una de las pocas en los espacios públicos de Londres. EFE.

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(vídeo) (foto)