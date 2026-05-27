Una minera de níquel reanuda sus operaciones en Guatemala tras superar las sanciones de EEUU

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Una minera cuya presencia rechazan indígenas guatemaltecos reanudó este martes la producción de níquel, luego de que Estados Unidos levantara sanciones por una trama de «corrupción» y «tráfico de influencias», anunció la compañía.

Las operaciones habían sido suspendidas en 2023, después de que Washington impusiera sanciones económicas a un ejecutivo ruso, una bielorrusa y dos filiales a cargo de la explotación y procesamiento del material.

El ciudadano ruso dirigía las actividades en Guatemala de la suiza Solway, que ya no tiene vínculos con las dos subsidiarias y cuya operación fue asumida por una filial de la estadounidense Fenix Nickel Company LLC.

El Departamento del Tesoro adujo en 2022 que las personas y entidades sancionadas incurrieron en «corrupción» y «tráfico de influencias» ligados a «esquemas de soborno» que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales de Guatemala durante varios años.

«El proceso de exclusión de la lista de sanciones fue desafiante, pero también se convirtió en un catalizador de cambio», afirmó el presidente de la compañía, Marco Aceituno.

La extracción de níquel se desarrolla en los municipios caribeños de El Estor y Los Amates, epicentro en el pasado de enfrentamientos entre policías e indígenas mayas que se oponen a la explotación al denunciar daños ambientales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a finales de 2023 a Guatemala, al considerar que violó los derechos de la comunidad q’eqchi’ por permitir la usurpación y operación de la mina en sus tierras.

El director legal de la minera, Denis Gerasev, agregó que abrieron un «canal de quejas» para «dialogar y resolver» la «molestia» de los comunitarios.

Un pescador murió durante una manifestación en 2017. Cuatro años más tarde, una larga protesta de indígenas que bloquearon el paso de camiones de la minera llevó al anterior gobierno del derechista Alejandro Giammattei a declarar el estado de prevención en la zona.

Las sanciones estadounidenses involucraron a las firmas CGN y PRONICO, filiales de Solway Investment Group.

Al levantarse la medida en 2024 y adoptar un «amplio programa de reformas», las dos empresas cambiaron de nombre y pasaron a llamarse Fenix Nickel, filial de Fenix Nickel Company LLC con sede en Nueva York.

La supervisión de las medidas «anticorrupción» de la subsidiaria estuvieron a cargo del exdirector de la policía federal estadounidense FBI Louis Freeh, anunciaron miembros de la junta directiva.

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